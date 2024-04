Retro: Carel Godin de Beaufort zou vandaag 90 jaar zijn geworden

Jonkheer Godin de Beaufort is twee meter lang en eigenlijk veel te groot voor de smalle sigaren waarin in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw wordt gereden. Wapen van keuze voor de Nederlander is dan ook de wat ruimere Porsche 550 RS. Een sportscar die als Formule 2-wagen mag meedoen aan Formule 1-races. Hoewel Godin de Beaufort vooral lol heeft in het racen, moeten zijn rijkunsten niet worden onderschat. Zo wint hij in 1957 de 24 uur van Le Mans in zijn klasse met een ietwat aangepaste Porsche 550A RS.

In een vergelijkbare Porsche 550 RS reed Godin de Beaufort in de Formule 1 Photo by: Motorsport Images

Eindelijk F1-succes

Pas als Godin de Beaufort begin jaren zestig overstapt naar een Porsche 718 wordt hij ook in de Formule 1 succesvoller. In 1962 zijn er twee zesde plaatsen in de Grands Prix van Nederland en Frankrijk. De twee punten die dat oplevert, bezorgen hem een zestiende in het eindklassement. Een jaar later doet Godin de Beaufort het nog beter. Opnieuw pakt hij – met zesde plaatsen in België en de Verenigde Staten – twee punten, maar dit keer zijn die goed voor een veertiende plaats in de rangschikking. Niet voor niets roepen zijn collega's de Nederlandse vrijbuiter uit tot beste privécoureur van het veld.

Carel Godin de Beaufort, Porsche 718

De sport wordt echter steeds professioneler en Godin de Beaufort kan als privateer niet meer echt mee in het fabrieksgeweld. De dominante Coopers en Lotussen zijn veel te klein voor zijn postuur en dus kiest hij ook in 1964 voor een Porsche 718, maar die auto blijkt verouderd en is niet meer opgewassen tegen de snelle Britse wagentjes. Zijn eerste Formule 1-race van '64 is de Grand Prix van Nederland waarin hij uitvalt. Godin slaat België, Frankrijk en Groot-Brittannië over en sluit pas weer aan als het circus zich verplaatst naar de Nürburgring voor de Duitse GP.

De Groene Hel

Godin de Beaufort kent het Duitse circuit op zijn duimpje en is er zelfs rijinstructeur. Hij zal er zich moeten zien te kwalificeren in al het geweld van de Ferrari’s, BRM’s, Lotussen en Brabhams. Geen sinecure in een veld met maar liefst vijf wereldkampioen: Jim Clark, Graham Hill, Jack Brabham, John Surtees en Phil Hill.

Godin de Beaufort begint de dag met acceptabele tijden. Zijn 9 minuten en 47 seconden (over het bijna 23 kilometer lang circuit) is zelfs een betere tijd dan dat hij ooit in de Eifel heeft weten te klokken, maar genoeg is niet. Hij probeert er in zijn door vier cilinders aangedreven Porsche nog één keer alles uit te persen, maar dan gaat het mis bij Bergwerk. Tijdens het aanremmen van die beruchte bocht verliest Godin de Beaufort de macht over het stuur, vliegt van de baan en slaat meerdere malen over de kop. Hij wordt uit zijn cockpit geslingerd en raakt bij zijn val meerdere bomen.

Toeschouwers bij de kritiek gewonde Carel Godin de Beaufort, Porsche 718 Photo by: David Phipps

Godin de Beaufort wordt zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis van Koblenz, maar als zijn situatie verslechtert, wordt hij halsoverkop naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Keulen overgebracht. Daar overlijdt hij de volgende dag, op 2 augustus 1964. De racende jonkheer wordt slechts dertig jaar, maar als pionier van de Nederlandse autosport gaat hij de boeken in als illustere voorganger van succesvolle coureurs als Gijs van Lennep, Jan Lammers, Jos Verstappen en Max Verstappen.