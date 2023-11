Reserveer nu het F1 2023-jaaroverzicht met alle ins and outs over het recordjaar van Verstappen

In 2022 behaalde Max Verstappen met een recordaantal zeges zijn tweede wereldkampioenschap. De Red Bull-bolide was na de eerste weken van het seizoen onverslaanbaar. Zouden Verstappen en Sergio Pérez ook in 2023 zo dominant zijn? En zou Nyck de Vries, die in 2022 als invaller in Monza zeer knap WK-punten scoorde, bij AlphaTauri opnieuw kunnen verrassen?

Jaeggi en Vording van Motorsport.com blikken in Met afstand de beste uitgebreid terug op het afgelopen seizoen en volgen de verrichtingen van Verstappen en De Vries op de voet. Wat was de impact van de veelbesproken straf voor Red Bull voor het overschrijden van het budgetplafond? Zou het de coureurs van Ferrari en Mercedes lukken om het gat naar Red Bull in ieder geval enigszins te dichten? Hoe zou de overstap van Fernando Alonso naar Aston Martin uitpakken? En natuurlijk is er uitgebreid aandacht voor Nyck de Vries. Hoe verliep zijn eerste seizoen in de Formule 1?

Dit is hét cadeauboek voor alle fans van de Formule 1 - of je nu een beginnende kijker bent of een doorgewinterde liefhebber. Het jaaroverzicht bevat natuurlijk alle Grands Prix van het seizoen 2023, maar ook interviews, achtergrondverhalen uit de paddock en technische analyses van de verschillende teams. F1 2023 - Met afstand de beste, verschijnt op 5 december maar is nu al te reserveren op Bol.com.