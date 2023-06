Reprimande voor Haas F1-teambaas Steiner na kritiek op stewards

In Monaco kreeg Nico Hülkenberg een tijdstraf vanwege een gevaarlijke inhaalactie in Mirabeau, waar hij licht contact maakte met de Williams van Logan Sargeant. Dat schoot Haas F1-teambaas Guenther Steiner in het verkeerde keelgat, aangezien coureurs voor andere incident géén tijdstraf kregen. Voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje stelde Steiner daarom dat er sprake is van 'inconsistentie' in de besluitvorming van de stewards en dat het wel tijd wordt voor professionele, betaalde stewards.

Deze uitspraken bevielen de stewards niet en dus riepen ze Steiner op het matje. Hij zou met deze uitspraken namelijk artikels 12.2.1.c, 12.2.1.f en 12.2.1.k van het sportief reglement van de FIA hebben geschonden. Het eerste artikel heeft betrekking op handelingen die schadelijk zijn voor de belangen van de autosport in zijn algemeenheid, het tweede artikel juist op uitspraken die morele schade toebrengen aan de FIA en haar functionarissen. Het laatste artikel betreft wangedrag jegens onder meer licentiehouders, officials, personeelsleden van de FIA, de organisator en promotor, leveranciers of functionarissen van de dopingcontrole.

Steiner heeft bij de stewards uitleg gegeven en na het gesprek hebben de stewards besloten om op twee punten geen verdere actie te ondernemen terwijl hij voor het overtreden van artikel 12.2.1.k een reprimande krijgt. De stewards leggen uit dat artikel 12.2.1.k verwijst naar 'wangedrag' dat in de ISC gedefinieerd wordt als "...het gebruik van taalgebruik.... waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht of dat kan worden opgevat als... het veroorzaken van belediging, vernedering of ongepastheid". Door het gebruik van het woord 'leken' en het feit dat hij voorstelde dat de F1 toe is aan 'professionele' stewards, heeft Steiner in de ogen van de stewards zich inderdaad schuldig gemaakt aan het beledigen van 'niet alleen de stewards in Monaco, maar ook ander FIA-personeel en vele vrijwilligers in de autosport'.

De stewards aanvaarden wel de verklaring van Steiner, die uitlegde dat hij met 'professioneel' doelde op mensen die deze rol als beroep uitvoeren, en niet dat de stewards onprofessioneel handelden in Monaco. Daarnaast legde de Italiaan uit dat hij het woord 'leken' gebruikte om te verwijzen naar mensen die af en toe werken en niet bedoelde te verwijzen naar een gebrek aan kwalificaties of specialisaties. De Haas F1-teambaas bood bovendien zijn verontschuldigingen aan, 'als iemand gekwetst was door wat ik zei of het verkeerd heeft begrepen'. De stewards aanvaarden deze verontschuldigingen.

Punt 6 van het FIA-document is misschien wel het opmerkelijkst. Steiner gaf namelijk in het gesprek met de stewards aan dat, als hij iemand had willen beledigen, hij 'heel andere woorden zou gebruiken'. De stewards geven aan dat zij daar niet aan twijfelen. Ten slotte merken de stewards op dat 'elke partij het recht heeft om het oneens te zijn met elke beslissing van de stewards van een evenement, maar zijn sterk van mening dat een dergelijk meningsverschil respectvol geuit moet en kan worden'.