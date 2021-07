In een uitgebreid gesprek vertelt Van der Zande onder andere over de huidige dominantie van Max Verstappen, die na zijn grand slam in Spielberg 32 punten voorsprong heeft opgebouwd in de strijd om de wereldtitel. Hoe gaat een coureur zelf om met een dergelijke triomftocht? Ook analyseert Van der Zande de incidentrijke race van Sergio Perez en vertelt hij welke rijder hij volgend jaar als teamgenoot zou koppelen aan Lewis Hamilton als hij het voor het zeggen zou hebben bij het team van Mercedes.

Uiteraard praten we met Van der Zande ook nog over zijn huidige seizoen in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, waar hij dit jaar een team vormt met voormalig Formule 1-coureur Kevin Magnussen. De Deen heeft de smaak aardig te pakken in Amerika en scoorde onlangs in Detroit samen met Van der Zande zijn eerste overwinning sinds 2013. Beide coureurs delen dit jaar een Cadillac van Chip Ganassi Racing, dat met het oog op de nieuwe LMDh-reglementen ook voor de komende jaren nog grootse plannen heeft in de langeafstandsracerij.