Van der Zande: "WK-strijd Verstappen nog lang niet voorbij"

In gesprek met Motorsport.com blikt Renger van der Zande uitgebreid terug op de Grand Prix van Imola. Onder toeziend oog van de fanatieke Tifosi was Max Verstappen oppermachtig en deed hij zeer goede zaken voor de WK-strijd: “Red Bull gaat het gevecht echt wel aan met die Ferrari's”, aldus de IMSA-coureur, die stelt dat de strijd om het WK nog lang niet voorbij is. “Leclerc zie je ook fouten maken. En misschien is er wel een keer een betrouwbaarheidsprobleem bij Ferrari.”

Vertrouwen in Red Bull en waardevolle rol van Perez

Na de GP van Australië dachten vele Nederlandse fans dat Verstappens kans op de wereldtitel verloren was, maar Van der Zande heeft alle vertrouwen in het team uit Milton Keynes. “Ik denk dat Red Bull er bovenop zit. Het is een kampioenschapswinnend team. Ze weten wat het betekent om kampioenschappen te winnen en hoe ze een betrouwbare auto moeten maken. Ze hebben een paar fouten gemaakt, maar als je het team mag geloven, hebben ze dat opgelost.” De Amsterdammer ziet vooral de toegevoegde waarde van Sergio Perez dit seizoen: “Qua snelheid komt-ie tekort op Max, maar hij is wel een hele constante factor in dat team. Ik denk dat Max geen betere teamgenoot had kunnen wensen”. Van der Zande merkt in Imola vooral de toegevoegde waarde van Perez op toen hij Leclerc onder druk zette, en hem misschien zelfs in een kostbare fout dwong. “Dat spel kunnen ze nu spelen met Perez. Dat kon met Albon niet, en ook de andere teamgenoten [van Max] kwamen er niet aan.”

Van der Zande ziet onrust bij Ferrari

Ferrari prijkt vooralsnog bovenaan de ranglijst in het constructeurskampioenschap, maar de Nederlandse autocoureur bespeurt ook onrust bij het team uit Maranello. “Je zag Leclerc in de race een fout maken, Sainz maakte de één na andere fout… Ergens zit er bij die Italiaanse teams altijd een soort opgefoktheid, waardoor ze stomme fouten maken. Dat moet er nog een beetje uit.” Volgens Van der Zande zit vooral Sainz in de hoek waar de klappen vallen. Na een eerdere DNF in Australië, haalde de Spanjaard ook in Imola niet de finishlijn. Hoewel de DNF in Imola het resultaat was van een rijdersfout van Ricciardo, is hij wel kritisch op Sainz: “In de kwalificatie hoekte hij de auto al de muur in. Volledig zijn eigen fout. Waarom ga je in Q2 zoveel risico nemen? Dat is gewoon onnodig”, aldus de 36-jarige die - zo liet hij als primeur aan Motorsport.com weten - dit jaar opnieuw naar Le Mans gaat.



