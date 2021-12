Van der Zande geniet van Verstappen: “Hij zoekt de grens op”

Van der Zande had dit jaar een druk programma met races in het FIA World Endurance Championship en het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, maar de Nederlander heeft het Formule 1-seizoen desondanks wel op de voet gevolgd. Vlak voor de jaarwisseling nam hij plaats voor de camera van Motorsport.com Nederland om nog even terug te blikken op het afgelopen seizoen. Op de stelling dat Max Verstappen dit jaar een aantal keren de grens heeft overschreden geeft de Amsterdammer met een glimlach antwoord: “Ja absoluut, maar dat hoort bij Max. Hij zoekt de grens op.”

De agressieve rijstijl van Verstappen is inmiddels alom bekend in de Formule 1. Het levert hem de nodige kritiek, maar vooral ook heel veel fans op: “Dat is ook wat we willen zien. Het is spectaculair”, vervolgt Van der Zande. “Als je niet spectaculair bent ga je ook nooit een keer de limiet opzoeken. Hij is spectaculair. Hij gaat ook over die grens, hij zoekt naar die grens. Omdat hij er eigenlijk continu naar zoekt, zie je ook dat hij soms over de grens gaat. Dat is alleen maar vet.”

'Niet te hopen dat Hamilton stopt'

Naast de acties van Verstappen genoot Van der Zande het afgelopen jaar ook van Lewis Hamilton en de onderlinge titelstrijd tussen de beide kemphanen. De coureur van Chip Ganassi Racing hoopt dan ook niet dat de Britse Mercedes-coureur zijn helm aan de wilgen besluit te hangen: “Laten we het niet hopen. Als Lewis stopt is Max wel een beetje de enige die overblijft, twintig seconden voor het veld. Dan gaan we een paar saaie jaren tegemoet, als de auto snel genoeg is.”

“Ik vind de strijd tussen Max en Lewis geweldig. Ik ben absoluut fan van de coureur Lewis Hamilton. Het is een geweldige coureur, sinds de Formule 3-tijd al. Hij heeft gewoon iets bijzonders wat je ook in Max ziet, daar kijk ik graag naar. Als die twee het de komende paar jaar nog tegen elkaar op kunnen gaan nemen, dan krijgen we nog een mooie strijd te zien.”

De geruchten omtrent een eventueel afscheid van Hamilton vindt Van der Zande ook wel weer passen bij Hamilton. De Amsterdammer verwacht dan ook dat de Brit komend seizoen gewoon weer van de partij is: "Lewis heeft wel voor hetere vuren gestaan. Ik snap dat hij zich zo voelt. Ik ken hem niet persoonlijk, dus ik kan er niet helemaal over oordelen, maar het hoort ook wel bij Lewis Hamilton en hoe hij zich gedraagt. Hij zoekt wel de pieken en de dalen op. Het hoort er wel bij dat dit ook een stukje drama is."

Bekijk bovenaan deze pagina het volledige gesprek met Renger van der Zande. Daarin vertelt hij onder andere ook welke Grand Prix hij dit jaar de mooiste vond en welke coureurs er dit jaar in positieve zin tussenuit sprongen, of juist tegenvielen.