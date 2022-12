Rene Arnoux heeft in een interview met Gazzetta dello Sport zeer stevige kritiek geuit op zijn grote liefde Ferrari. De voormalig Formule 1-coureur, goed voor 149 GP-starts met daarin 7 zeges en 18 pole-positions, heeft het vooral gemunt op de reeds vertrokken teambaas Mattia Binotto: “De fouten die hij gemaakt heeft, zijn onvergeeflijk", zo begint Arnoux in de bekende roze sportkrant uit Italië. "Ik ben nooit fan van hem geweest. Iemand die zegt: ‘Volgend jaar wordt het beter’, hoort zo’n functie niet te bekleden. Ik had hem een paar jaar geleden al op straat gezet. Dergelijk gedrag valt niet te tolereren als je aan het hoofd van het mooiste team ter wereld staat. Jean Todt, of je hem nou mag of niet, zou nooit gezegd hebben ‘Volgend jaar wordt het beter’. Maar er zijn er niet zoveel als Todt of Ron Dennis.”

Meer vertrouwen in Frederic Vasseur

Vanaf januari staat Frederic Vasseur aan het roer in Maranello. De ervaren Fransman komt over van Alfa Romeo en moet de komende jaren voor grote successen zorgen. Arnoux heeft in Vasseur meer vertrouwen: “Ik ken hem een beetje. We hebben gezien wat hij gepresteerd heeft met een middelmatig team als Alfa. Maar het managen van Alfa Romeo en Ferrari zijn twee totaal verschillende dingen. Hij heeft de expertise. Ik hoop dat hij het team kan verbeteren qua technologie en strategie. Zonder die aspecten win je geen wereldtitel. Dit jaar waren het chassis en de motor op orde, maar de betrouwbaarheid niet. Maar boven alles, zaten we zo vaak mis met de strategie. Op dat vlak moet er iets gebeuren. Ik zou voorstellen om iedereen eruit te gooien, en iemand te zoeken die wel capabel is.”

Tot slot komt de legendarische oud-coureur nog met een advies aan Vasseur: “In Maranello sta je onder heel veel druk. Je hebt een harde hand nodig. Je moet inzien dat resultaten het enige is wat telt. Vasseur moet net als Todt worden…”

Rene Arnoux, Ferrari 126C3 Foto: Motorsport Images