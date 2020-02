Wat Renault moet doen om Ricciardo binnenboord te houden

De Franse fabrikant was woensdag tijdens de teampresentatie behoorlijk voorzichtig met betrekking tot de eigen kansen in het kampioenschap. Afgelopen jaar eindigde het vijfde achter klantenteam McLaren, terwijl het juist mikte op de vierde plaats en het dichten van het gat naar de topteams. Daniel Ricciardo was nieuw bij het team, naast Nico Hülkenberg, en kreeg een aanzienlijk mindere bolide dan in zijn jaren bij topformatie Red Bull Racing. Eind dit jaar zal zijn contract aflopen, wat hem de kans geeft te etalageshoppen bij de concurrentie. Mercedes heeft nog geen line-up voor 2021, Ferrari moet beslissen over de stoel die nu nog aan Sebastian Vettel toebehoort en Red Bull heeft enkel Max Verstappen voor de lange termijn vastgelegd.

Renault weet dus dat het risico loopt om Ricciardo te verliezen als hij niet langer gelooft in de plannen van de equipe uit Enstone. Alain Prost, niet-uitvoerend bestuurslid van Renault, geeft aan dat het team moest accepteren dat de vorm in 2020 op zichzelf niet voldoende zou zijn om Ricciardo aan boord te houden. Daarom was het nodig de visie voor 2021 aan hem te verkopen. "We moeten voor aankomend seizoen de waarheid vertellen. We hebben geen hoge verwachtingen, dus dat is erg jammer voor Daniel. Zijn tweede jaar gaat het nog niet veel beter zijn. Maar het zal meer gaan om zijn perceptie van wat we in 2021 kunnen doen, en dat hij realistisch kijkt naar wat de andere teams hem aanbieden", zei hij tijdens de 'Season Launch' in Parijs. "Hij zal zelf een besluit nemen, maar we praten snel met elkaar. We hebben niet alles in eigen hand, dat is zeker."

Ricciardo gaf aan dat hij nog niet heeft nagedacht over zijn opties voor 2021, maar was wel duidelijk dat hij op dit moment nog gelooft in de progressie van Renault. "Ik heb nog niets getekend bij Renault voor de periode na dit jaar, maar wat er ook gebeurt in de komende maanden of het hele jaar, ik blijf 100 procent toegewijd om dit alsnog te laten slagen. Ik heb nog geen aandacht geschonken aan scenario's waarin ik ergens anders zit. Vorig jaar was voor mijn gevoel veel onbekend, terwijl ik denk dat er dit jaar veel meer gebeurt om het team op het juiste spoor te krijgen. En om een aantal dingen af te vinken waarvan ik dacht dat het zou gebeuren toen ik mijn contract tekende. Ik denk oprecht dat er een shoey verstopt is, ergens in die gele wagen, dus ik ga er zeker voor. Ik wil dat dit een succesvol jaar is en zal mijn hoofd omhoog houden en denken: 'We hebben er een gave tijd van gemaakt'. En in een ideale situatie zou dat doorgaan."

'Renault moet beloften op gegeven moment waarmaken'

Teambaas Cyril Abiteboul verwacht dat snel duidelijk wordt hoe groot de kans is dat Renault Ricciardo voor een langere periode weet te overtuigen. Volgens hem is vroeg in het seizoen wel te zien hoeveel progressie het team gedurende de winter daadwerkelijk heeft gemaakt. "Ik denk dat het grootste probleem de timing is. Je wil de knoop snel doorhakken wat betreft zijn toekomst, maar ik denk dat we wat extra tijd nodig hebben om te zien hoe we ons als team ontwikkelen en waar we toe in staat zijn. Laten we eerlijk zijn, we slaagden er afgelopen jaar niet in om de verwachtingen waar te maken. Hopelijk kunnen we beter, maar het eerste wat hij denk ik wil zien is of we hem een betere wagen kunnen geven [dan in 2019]. Als dat nu niet lukt, waarom dan wel volgend jaar?"

Abiteboul zei dat Renault de afgelopen jaren een goede line-up heeft weten te strikken vanwege het potentieel voor de toekomst. "Ik denk dat we in staat zijn geweest om dat te doen [goede coureurs binnenhalen] omdat de verwachting is dat Renault een sterk team wordt. Maar op een gegeven moment houdt dat op en hebben we meer nodig, meer dan alleen maar het vasthouden aan het idee dat we een beter team worden. We moeten die belofte waarmaken om de line-up te behouden dat we nu hebben."

Met medewerking van Jonathan Noble