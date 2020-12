Renault Sport-president Stoll legt functie eind dit jaar neer

Twee jaar geleden zou Stoll zijn functie al overdragen aan Thierry Koskas, maar die verliet het bedrijf al kort na de aankondiging. De destijds 64-jarige Stoll besloot vervolgens om nog twee jaar aan zijn diensttermijn bij Renault, die al in 1980 begon, vast te plakken. Na veertig jaar trouwe dienst, waarin hij meerdere posities binnen de directie vervulde en uiteindelijk de belangrijkste schakel werd tussen de directie van de Franse autobouwer en de F1-operaties in Enstone en Viry, komt eind december dan toch het moment dat hij zijn taken neerlegt.

“De vijf jaar als president van Renault Sport Racing zijn heel intens geweest”, blikt Stoll terug op de afgelopen jaren. “Het aannemen van de uitdaging om een F1-team opnieuw op te bouwen is zwaar en vereist tijd, toewijding en vastberadenheid. De eerste stap is gezet met een team en coureurs die we nu op het podium hebben gezien. Ik waardeer het privilege dat ik onderdeel ben geweest van al deze veranderingen en onze progressie. De autosport, en F1 in het bijzonder, is bovendien een menselijk avontuur, waarbij relaties worden gevormd en waarbij hoogtepunten, teleurstellingen en beloningen van onschatbare waarde voorbijkomen. Nu begint een nieuw hoofdstuk met Alpine en ik weet zeker dat het beste nog moet komen. Ik ben blij en trots dat ik onderdeel ben geweest van dit geweldige avontuur met zulke geweldige mensen.”

Als president van Renault Sport was Stoll ook verantwoordelijk voor de overige autosportactiviteiten van de Franse fabrikant, waaronder de deelname aan de Formule E. Zijn hoofdfocus lag echter op de F1 en volgens CEO Luca de Meo was de Fransman de aanjager achter de terugkeer van Renault in de F1 in 2016. “Jerome’s connectie met het bedrijf en zijn overtuiging dat autosport onderdeel is van het DNA van het merk heeft eraan bijgedragen dat Renault als volwaardig team terugkeer de in de F1. Zijn ervaring en expertise, die hij opdeed tijdens zijn carrière bij Renault, speelden een sleutelrol in de structurering en de progressie van ons team.”

Ook Renault F1-teambaas Cyril Abiteboul sprak over het belang van de bijdrage die Stoll leverde. “Zijn passie voor competitie en zijn loyaliteit aan de mannen en vrouwen van het team zijn van onschatbare waarde geweest in de afgelopen jaren. Zijn steun en strategische visie hebben ons in staat gesteld om vele horden te nemen onze ideeën verder te brengen in een steeds complexere omgeving. Vandaag begint een nieuw avontuur met Alpine en het F1-team wordt een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het merk.”