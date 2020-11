Renault steunt Red Bull nog niet: "Te laat voor snelle bevriezing"

Red Bull wil zoals bekend zelf met de Honda-krachtbronnen door na het vertrek van dat merk aan het eind van het Formule 1-seizoen 2021. Daar is echter wel een ontwikkelingsstop op de motoren voor nodig voor aanvang van het seizoen 2022. Mercedes gaf al meteen haar fiat aan dat plan en ook Ferrari is overstag. De ogen zijn daardoor op Renault gericht, al blijkt het Franse merk nog altijd enkele bezwaren te hebben.

Niet tegen bevriezing, ander idee over timing

"We zijn op zich niet tegen een ontwikkelingsstop als daar maar de juiste planning voor wordt gehanteerd", laat Marcin Budkowski namens Renault aan onder meer Motorsport.com weten. En daar wringt ook meteen de schoen. "Zoals de reglementen momenteel zijn opgesteld, krijgen we vanaf 2023 al te maken met enorme beperkingen op de doorontwikkeling. Doordat er niets meer mag gebeuren aan de ICE en ERS kun je eigenlijk al spreken van een bevriezing."

Dat is echter een jaar te laat voor Red Bull. Helmut Marko en Christian Horner stellen dat de energiedrankengigant zich in 2022 geen ontwikkelingsoorlog kan veroorloven en dat men daar de knowhow ook niet voor heeft. "Er wordt veel gesproken om het nieuwe motorreglement, dat eerst voor 2026 gepland stond, een jaar naar voren te halen. Als er een beter reglement wordt opgesteld dan dat we nu hebben, dan kan zoiets zeker goed zijn voor de Formule 1. En als dat gebeurt, dan zou ik zeggen dat je op enig moment in 2022 de doorontwikkeling van deze motoren kunt bevriezen. Maar of dat halverwege 2022 moet zijn of pas aan het eind van 2022, dat moeten we nog maar eens goed bespreken."

Eigenbelang: Renault werkt zelf aan nieuwe motor

Renault wil de ontwikkelingsstop dus later in het jaar 2022 invoeren en dat hangt nauw samen met de eigen ontwikkelingsplannen van het merk. Zo heeft Renault nog een nieuwe krachtbron in de pijplijn zitten. "We kunnen niet zeggen dat we de boel eind 2021 bijvoorbeeld al bevriezen, daar is het nu simpelweg te laat voor", vervolgt Budkowski. "Wij zijn bezig met onze eigen ontwikkeling en alle motorprogramma's hebben nou eenmaal een bepaalde aanlooptijd. In een eerder stadium hebben wij juist gepleit voor een vroege ontwikkelingsstop. Er is destijds besloten om dat niet te doen, waarna wij tijd en geld hebben geïnvesteerd in een nieuwe motorspecificatie. Nu kunnen we wellicht alsnog een compromis vinden, zolang dat vanuit ons gezien maar een redelijk compromis is."

VIDEO: De F1-geschiedenis van het afzwaaiende Honda