Renault: Regels rond kopiëren moeten ‘kristalhelder’ zijn

De Franse stal was de eerste die al in juli na de Grand Prix van Stiermarken een protest indiende tegen Racing Point. Dat team zou gebruik hebben gemaakt van rembehuizingen die in 2019 al door Mercedes waren ontworpen, maar inmiddels op de lijst van 'listed parts' staan en dus door Racing Point zelf ontworpen hadden moeten worden. Na hernieuwde protesten van Renault tijdens de Hongaarse en Britse Grands Prix besloot de FIA dat de brake ducts inderdaad niet in de haak waren en dat Racing Point een boete van 400.000 euro en 15 strafpunten kreeg.

Opmerkelijk genoeg mag Racing Point de brake ducts dit seizoen echter wel gewoon blijven gebruiken, omdat die op zichzelf niet illegaal zijn en het team 'niet zomaar kan vergeten wat het heeft geleerd'. Wel krijgt het team na elke race een reprimande voor het gebruik. Renault en ook Ferrari zijn het daar absoluut niet mee eens en hebben in de zaak beroep aangetekend.

Abiteboul hoopt dat het International Court of Appeal van de FIA meer duidelijkheid verschaft in de zaak. “Waar we eigenlijk al sinds de start van dit proces naar op zoek zijn is niet zozeer een juridische overwinning, niet een verslechtering van de relatie tussen teams of teambazen, maar naar een paar antwoorden die uit deze situatie moeten voortvloeien. Antwoorden op een precedent dat is geschapen, een verstoring in de sport.”

Hoewel Renault eerder liet weten dat Racing Point zwaarder gestraft moet worden, is dat niet de kern van de zaak, vervolgt Abiteboul. “We stonden aan de basis van dit protest en we willen er zeker van zijn dat dit proces leidt tot een kristalheldere uitkomst. En dan heb ik het niet over een juridische regeling, maar over een algehele regeling voor de sport. We willen dat het reglement wordt aangepast.”

De FIA heeft Abiteboul een belofte gedaan de zaak tot op de bodem uit te zoeken. “We hebben een indicatie dat dat inderdaad het geval is, maar totdat het zover is kunnen we niet achterover leunen. We verwachten dat de FIA – opnieuw – bevestigt dat dit een sport is voor constructeurs. Niet alleen fabrikanten die auto's maken en onderdelen kopen, maar constructeurs die een compleet eigen auto ontwerpen en bouwen. Die het hele aerodynamische concept zelf bedenken. Daar willen we antwoord op.”