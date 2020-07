Zo veel komen de brake ducts van Racing Point en Mercedes overeen

In plaats van te klagen over de algehele gelijkenissen met de Mercedes heeft Renault ervoor gekozen om de focus te leggen op de specificaties van de brake ducts van Racing Point, zowel voor als achter. Het is duidelijk dat rivalen de gelijkenissen tussen de RP20 en de Mercedes W10 van vorig jaar nauwkeurig bekeken hebben, en Renault meent dat de brake ducts zodanig op elkaar lijken dat er sprake is van een kopie.

Laten we eens kijken naar de twee ontwerpen.

Aan de achterkant van de auto zijn de gelijkenissen in het algehele ontwerp van de remtrommel, de luchthapper, de verticale eindafscheiding en de bijbehorende winglets duidelijk.

Aan de voorkant van de auto worden gedurende het seizoen in algemene zin vaker veranderingen doorgevoerd, waarbij de hoeveelheid koeling wordt aangepast aan de karakteristieken van het circuit. Dit houdt ook in dat de teams vaak de configuratie van de remtrommel veranderen om de koelcapaciteit te compenseren met hun aerodynamische eisen. Gedurende het seizoen 2019 reed de W10 met op zijn minst vier duidelijk verschillende ontwerpen.

In de bovenstaande vergelijking is zichtbaar dat in ieder geval één ontwerp zeer veel lijkt op degene die gebruikt werden op de W10. Kleine geometrische verschillen aan de buitenkant tussen de brake ducts van de Racing Point en de Mercedes kunnen voldoende zijn om de technische gedelegeerde van de FIA tevreden te stellen. Maar mochten de ontwerpen aan de binnenkant qua kanalen gelijk aan elkaar zijn – iets wat alleen gekopieerd kan worden met kennis van binnenuit – dan versterkt dat de zaak van Renault.

Het verenigen van de interne stroomstructuren zal een aanzienlijke aerodynamische en thermodynamische impact hebben, een kloof die voor de kleinere teams moeilijk te overbruggen is. Het wordt ook interessant om te zien of Mercedes gevraagd is om slechts een van de ontwerpen van de brake ducts aan te leveren, of dat ze alle ontwerpen van gedurende het seizoen 2019 moeten aanleveren, omdat er waarneembare verschillen tussen de versies waren.

Listed parts

Brake ducts op F1-auto’s zijn extreem complex en het zijn bijzonder belangrijk, want onder de Formule 1-reglementen van 2020 vallen ze onder de categorie ‘Listed Parts’. Dit houdt in dat, in tegenstelling tot de wielophanging en de remassemblages die teams van elkaar mogen kopen, het ontwerp van de brake ducts van de teams zelf moet zijn en niet bij een andere deelnemer of een derde partij vandaan mag komen. ‘Listed Parts’ die door een deelnemer of derde partij zijn ontworpen zorgen er ook voor dat deze partij beschikt over de exclusieve rechten van het ontwerp, zolang het deelneemt aan de F1. Die ontwerpen kunnen zolang niet gebruikt worden door een ander team.

Op basis van Renaults protest heeft de FIA de relevante onderdelen van de Racing Point-auto’s verzegeld en in beslag genomen. Ook is een vertegenwoordiger van de Technische Afdeling gevraagd een grondige analyse te maken en te rapporteren aan de stewards. De vertegenwoordiger mag ook technische ondersteuning van buitenaf aanvragen, waaronder bij vertegenwoordigers van Racing Point, Renault en Mercedes. De stewards hebben Mercedes ook bevolen om brake ducts van de voor- en achterkant, die in 2019 gebruikt werden op de W10, aan te leveren, zodat de Technische Afdeling van de FIA ze kan gebruiken voor een vergelijkende analyse.