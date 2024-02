Renault pas met Andretti in gesprek als toelating F1 rond is

Andretti Autosport wil als elfde team toetreden tot de Formule 1, maar kreeg een paar weken geleden het deksel stevig op de neus. Waar de FIA eerder nog groen licht gaf, daar dachten Formula One Management en de Formule 1-teams iets anders over toetreding. Zij zijn van mening dat Andretti pas mag meedoen aan de Formule 1 als het team ook echt toegevoegde waarde heeft en die zien ze momenteel niet.

Tijdens de presentatie van de Alpine A524 werd teambaas Bruno Famin gevraagd wat die afwijzing betekent voor Renault. De Franse motorenfabrikant had een voorcontract om krachtbronnen aan de Amerikanen te leveren, maar die deal liep vorig jaar al af. Op het moment is er geen formele overeenkomst en Famin heeft sinds de afwijzing door FOM ook geen contact meer gehad met Andretti. Wel zou het Amerikaanse team – als het alsnog groen licht krijgt – nog steeds een voorkeur hebben om met de Franse motoren te gaan rijden, in afwachting van een verregaande samenwerking met Cadillac. Die komt er mogelijk pas vanaf 2028.

Bij Renault wil men pas weer met Andretti rond de tafel als er sprake is van een definitieve deelname. "We hadden een voorcontract [met Andretti] en daarna is er niets meer gebeurd", aldus Famin in gesprek met Motorsport.com. "Op dit moment is er geen sprake van deelname, dus we zullen moeten zien hoe de toekomst er uit zal zien."

Gevraagd hoe Renault in de hele discussie van het wel of niet toelaten van Andretti staat, houdt Famin zich op de vlakte. "We zouden erg blij zijn met een elfde team in de Formule 1, als die ook echt toegevoegde waarde heeft voor het kampioenschap. Maar het was aan FOM om te bepalen wat die toegevoegde waarde van dat project precies was. Zij hebben de analyse gemaakt; zij hebben deze beslissing genomen en daar zijn we blij mee."

"Maar ik denk dat het van geval tot geval bekeken moet worden", vervolgt de Fransman. "Als de F1 op een dag zegt dat een elfde team wel toegevoegde waarde kan bieden aan het kampioenschap, dan zullen we ook daar heel blij mee zijn."