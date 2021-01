Renault ziet voldoende ruimte voor ontwikkeling met 2021-auto

Vanwege de financiële gevolgen die het coronavirus met zich meebrengt hebben de F1 en de FIA vorig jaar besloten dat de ontwikkeling van de auto’s voor 2021 deels aan banden wordt gelegd. De belangrijkste onderdelen van de bolides worden bevroren, waardoor alleen aerodynamische onderdelen aangepast mogen worden. Wel krijgt ieder team twee tokens om bepaalde gehomologeerde onderdelen te mogen veranderen. Hierdoor lijken de teams fors minder speelruimte te hebben in het ontwerpen van de bolides voor het seizoen 2021.

Desondanks stelde Red Bull Racing-teambaas Christian Horner al dat slechts zestig procent van de RB16 meegaat naar de RB16B voor 2021. Ook Fry, die als technisch directeur verantwoordelijk is voor het chassis van Renault, verwacht dat er nog voldoende ruimte is voor de teams om zaken te veranderen. “Hoewel verschillende delen van de auto gehomologeerd zijn waardoor je ze niet kan veranderen, is er eigenlijk nog behoorlijk wat toegestaan om aan te passen”, zei hij. “Je kan geen geheel nieuwe auto maken, maar wel eentje die voor de helft nieuw is. We bekijken momenteel wat wij denken dat daarbij logisch is en proberen zoveel mogelijk te doen.”

Het belangrijkste ontwikkelingsgebied voor 2021 betreft de vloer, waarvoor nieuwe reglementen zijn opgesteld. Het doel van deze verandering is om de downforce met zo’n tien procent terug te dringen en Fry denkt dat de impact van de veranderingen niet onderschat mag worden. “De verandering aan de vloer ziet eruit als een kleine, onbelangrijke wijziging, maar het verandert de aerodynamica aan de achterkant van de auto vrij drastisch. Het gaat erom draaien wie daar het beste mee omgaat voordat we kunnen zeggen hoe de pikorde verandert. Ik gok dat McLaren iets meer kan veranderen door hun motorwissel, waardoor ze naast de homologatie-zaken ook veel andere onderdelen van de auto kunnen veranderen."

Maar Renault is zelf dus ook van plan om zoveel mogelijk te wijzigen aan de bolide. “Buiten de neus, het chassis, de motor en de versnellingsbak willen we het meeste herzien. Ik denk dat voor iedereen hetzelfde geldt”, aldus Fry. Hij vindt het belangrijk dat Renault de in 2020 ingeslagen weg blijft volgen. “Onze ontwikkelingsrichting van de aero is, wat betreft de filosofie en wat wij ervan willen, solide en daar moeten we verder op bouwen. De wijzigingen aan de vloer zorgen voor vrij drastische veranderingen van de luchtstromen, maar ook dat geldt voor iedereen. We moeten er zo goed mogelijk mee omgaan, maar in de basis proberen we gewoon verder te bouwen op de filosofie die we al hadden. Er is nog best veel ruimte om dingen te doen binnen de regels.”