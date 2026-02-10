Renault onder vuur om 'leugens en verraad' rondom F1-motorfabriek

Alpine stapt dit jaar over op Mercedes-krachtbronnen in de Formule 1. Renault heeft het motorprogramma stopgezet en dat besluit heeft tot de nodige vraagtekens geleid. De beslissing van inmiddels voormalig Renault-CEO Luca de Meo viel slecht bij de honderden werknemers van de fabriek in Viry-Châtillon, die tevergeefs protesteerden tegen het besluit.

Aanvankelijk was er nog hoop dankzij plannen om de locatie om te vormen tot 'Hypertech Alpine'. Daarbij werd gedacht aan projecten zoals de ontwikkeling van Alpine's volgende supercar, vooruitgang op het gebied van batterij- en elektrische technologie en ondersteuning van programma's in het World Endurance Championship, de Formule E en rally-raid, terwijl ook een mogelijke betrokkenheid bij de Formule 1 in beeld bleef.

Volgens de burgemeester van Viry-Châtillon, Jean-Marie Vilain, worden deze plannen nu echter geschrapt door Renault onder leiding van de nieuwe CEO François Provost. Een interne aankondiging wordt verwacht op 12 februari.

De burgemeester, die sinds 2014 in functie is maar zich volgende maand niet opnieuw verkiesbaar stelt, publiceerde een persbericht met als kop: "Leugens en verraad door de Renault-groep rond de Alpine-locatie in Viry-Châtillon."

De toekomst van de fabriek in Viry-Châtillon is onzeker. Foto door: Renault

In een video op sociale media verklaarde Vilain: "Ik heb zojuist van de directie zelf vernomen dat deze toezeggingen uiteindelijk niet worden nagekomen. Ik ben zowel geschokt als teleurgesteld dat deze beloftes worden ingetrokken, wat bovendien getuigt van totaal gebrek aan respect voor de werknemers."

"Ik roep de Renault-groep en haar aandeelhouder, de Franse staat [die 15 procent van Renault bezit], dan ook op om dit besluit terug te draaien. Ik behoud mij het recht voor om samen met de werknemers van Alpine en alle gekozen vertegenwoordigers die zich willen aansluiten, alle mogelijke acties te ondernemen tegen wat ik beschouw als een echt verraad."

Intussen gaan er ook geruchten dat het WEC-programma van Alpine na het seizoen 2026 wordt stopgezet, al heeft het merk dat noch bevestigd noch ontkend. Of de fabriek in Viry-Châtillon uiteindelijk volledig zal sluiten, is eveneens nog onzeker. Daarmee zou mogelijk definitief een einde komen aan Renaults indrukwekkende erfenis als motorleverancier in de Formule 1, met 169 Grand Prix-zeges en 23 wereldtitels.