Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Renault onder vuur om 'leugens en verraad' rondom F1-motorfabriek

Formule 1
Formule 1
Renault onder vuur om 'leugens en verraad' rondom F1-motorfabriek

Wie rijdt wanneer tijdens de eerste F1-testweek in Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Wie rijdt wanneer tijdens de eerste F1-testweek in Bahrein?

Newey verklaart waarom Aston Martin AMR26 met zwarte livery reed in Barcelona

Formule 1
Formule 1
Aston Martin launch
Newey verklaart waarom Aston Martin AMR26 met zwarte livery reed in Barcelona

F1-racepakken van Max Verstappen en Michael Schumacher onder de hamer

Formule 1
Formule 1
F1-racepakken van Max Verstappen en Michael Schumacher onder de hamer

Cadillac trekt voormalig manager Lewis Hamilton aan voor rol in F1-team

Formule 1
Formule 1
Cadillac trekt voormalig manager Lewis Hamilton aan voor rol in F1-team

Brown overtuigd: "Alle Mercedes-teams gewoon op F1-grid in Australië"

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
Brown overtuigd: "Alle Mercedes-teams gewoon op F1-grid in Australië"

Verschoor krijgt F1 Academy-kampioene als teamgenoot in ELMS

ELMS
ELMS
Verschoor krijgt F1 Academy-kampioene als teamgenoot in ELMS

Andrea Kimi Antonelli ongedeerd na auto-ongeluk in San Marino

Formule 1
Formule 1
Andrea Kimi Antonelli ongedeerd na auto-ongeluk in San Marino
Formule 1

Renault onder vuur om 'leugens en verraad' rondom F1-motorfabriek

De burgemeester van Viry-Châtillon, Jean-Marie Vilain, heeft Renault scherp veroordeeld wegens het naar verluidt breken van beloften over de toekomst van de voormalige Formule 1-motorenfabriek.

Laurens Stade Benjamin Vinel
Gepubliceerd:
Franco Colapinto, Alpine

Foto door: Formula 1

Alpine stapt dit jaar over op Mercedes-krachtbronnen in de Formule 1. Renault heeft het motorprogramma stopgezet en dat besluit heeft tot de nodige vraagtekens geleid. De beslissing van inmiddels voormalig Renault-CEO Luca de Meo viel slecht bij de honderden werknemers van de fabriek in Viry-Châtillon, die tevergeefs protesteerden tegen het besluit.

Aanvankelijk was er nog hoop dankzij plannen om de locatie om te vormen tot 'Hypertech Alpine'. Daarbij werd gedacht aan projecten zoals de ontwikkeling van Alpine's volgende supercar, vooruitgang op het gebied van batterij- en elektrische technologie en ondersteuning van programma's in het World Endurance Championship, de Formule E en rally-raid, terwijl ook een mogelijke betrokkenheid bij de Formule 1 in beeld bleef.

Volgens de burgemeester van Viry-Châtillon, Jean-Marie Vilain, worden deze plannen nu echter geschrapt door Renault onder leiding van de nieuwe CEO François Provost. Een interne aankondiging wordt verwacht op 12 februari.

De burgemeester, die sinds 2014 in functie is maar zich volgende maand niet opnieuw verkiesbaar stelt, publiceerde een persbericht met als kop: "Leugens en verraad door de Renault-groep rond de Alpine-locatie in Viry-Châtillon."

De toekomst van de fabriek in Viry-Châtillon is onzeker.

De toekomst van de fabriek in Viry-Châtillon is onzeker.

Foto door: Renault

In een video op sociale media verklaarde Vilain: "Ik heb zojuist van de directie zelf vernomen dat deze toezeggingen uiteindelijk niet worden nagekomen. Ik ben zowel geschokt als teleurgesteld dat deze beloftes worden ingetrokken, wat bovendien getuigt van totaal gebrek aan respect voor de werknemers."

"Ik roep de Renault-groep en haar aandeelhouder, de Franse staat [die 15 procent van Renault bezit], dan ook op om dit besluit terug te draaien. Ik behoud mij het recht voor om samen met de werknemers van Alpine en alle gekozen vertegenwoordigers die zich willen aansluiten, alle mogelijke acties te ondernemen tegen wat ik beschouw als een echt verraad."

Intussen gaan er ook geruchten dat het WEC-programma van Alpine na het seizoen 2026 wordt stopgezet, al heeft het merk dat noch bevestigd noch ontkend. Of de fabriek in Viry-Châtillon uiteindelijk volledig zal sluiten, is eveneens nog onzeker. Daarmee zou mogelijk definitief een einde komen aan Renaults indrukwekkende erfenis als motorleverancier in de Formule 1, met 169 Grand Prix-zeges en 23 wereldtitels.

Lees meer:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Renault onder vuur om 'leugens en verraad' rondom F1-motorfabriek

Formule 1
F1 Formule 1
Renault onder vuur om 'leugens en verraad' rondom F1-motorfabriek

Wie rijdt wanneer tijdens de eerste F1-testweek in Bahrein?

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Wie rijdt wanneer tijdens de eerste F1-testweek in Bahrein?

Newey verklaart waarom Aston Martin AMR26 met zwarte livery reed in Barcelona

Formule 1
F1 Formule 1
Aston Martin launch
Newey verklaart waarom Aston Martin AMR26 met zwarte livery reed in Barcelona

F1-racepakken van Max Verstappen en Michael Schumacher onder de hamer

Formule 1
F1 Formule 1
F1-racepakken van Max Verstappen en Michael Schumacher onder de hamer
Vorig artikel Wie rijdt wanneer tijdens de eerste F1-testweek in Bahrein?

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Andrea Kimi Antonelli ongedeerd na auto-ongeluk in San Marino

Formule 1
Formule 1
Andrea Kimi Antonelli ongedeerd na auto-ongeluk in San Marino

VeeKay noteert derde tijd op eerste testdag IndyCar Sebring, Palou snelste

IndyCar
IndyCar
VeeKay noteert derde tijd op eerste testdag IndyCar Sebring, Palou snelste

Onzekerheid over WEC-toekomst Alpine: "Merk wordt niet geschrapt"

Le Mans
Le Mans
Onzekerheid over WEC-toekomst Alpine: "Merk wordt niet geschrapt"
Meer van
Alpine

Extreem Newey-ontwerp, Red Bull sidepods en Mercedes: Dit valt op aan F1-auto's 2026

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Extreem Newey-ontwerp, Red Bull sidepods en Mercedes: Dit valt op aan F1-auto's 2026

Uitgelegd: De innovatieve achtervleugel van de Alpine A526

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Uitgelegd: De innovatieve achtervleugel van de Alpine A526

Gasly: "Deze auto voelt heel anders dan wat ik eerder in F1 heb gereden"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Gasly: "Deze auto voelt heel anders dan wat ik eerder in F1 heb gereden"