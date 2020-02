Renault kondigt F2-coureur Zhou aan als testcoureur

De twintigjarige coureur, die aan het begin van 2019 bij de Renault Sport Academy kwam, claimde in zijn F2-debuutseizoen de titel Rookie of the Year. Hij scoorde dat jaar vijf podiumplekken en in Silverstone zijn eerste pole-position. Hij zal voor een tweede jaar op rij aan de Franse renstal verbonden blijven en de rol van testrijder op zich nemen. Het nieuws komt vrij kort na de aankondiging dat Jack Aitken in diezelfde rol vertrekt bij Renault.

"Allereerst wil ik zeggen dat ik er naar uitkijk om testrijder van het team te worden", aldus Zhou, die de Renault van 2017 vijf keer de sporen heeft kunnen geven afgelopen jaar. "Het is een nieuwe stap om van ontwikkelingsrijder in 2019 naar testrijder te gaan. Ik heb toen veel simulatiewerk gedaan en enkele tests afgelegd met de R.S.17. De feedback en ervaring in een F1-wagen wordt beter en het team is tot dusver blij met mijn progressie en input. Ze hebben me veel vertrouwen gegeven en de relatie is met hen is erg goed. Dit jaar heb ik een nog betere kans gekregen, wat betekent dat ik harder dan ooit moet werken, zoveel mogelijk informatie moet verzamelen met de F1-wagen en tegelijkertijd moet helpen om de gebieden te verbeteren waar het team aan werkt."

De in Shanghai geboren coureur, die ook bevestigd is als UNI-Virtuosi Racing-naam in de F2 dit jaar, verwacht meer betrokken te zijn bij de Franse formatie en daar profijt van te hebben in de F2. "Afgelopen jaar had ik kunnen proeven van hoe het is om tot een F1-team te behoren en dit jaar zal ik nog meer tijd op de baan doorbrengen en leren van de vergaderingen en luisteren naar de alle feedback van de coureurs. Het zal me zeker helpen dat ik meer informatie krijg en werk met Daniel [Ricciardo] en Esteban [Ocon], ook in de F2. Vorig jaar kreeg ik van Renault voor elk weekend updates over het weer en de baanomstandigheden, tijdens de raceweekenden ook info over hoe de baan verandert, bijvoorbeeld tussen de F2-training en kwalificatie in. Het is een groot voordeel en helpt enorm. Ik kijk ernaar uit om hun steun en hulp opnieuw te kunnen gebruiken dit seizoen."

Met medewerking van Frankie Mao