Officieel: Renault in 2021 verder als Alpine F1 Team

Na de aanstelling van Renault Group CEO Luca de Meo eerder dit jaar heeft het Franse bedrijf verschillende merken opnieuw onder de loep genomen, waaronder dus Alpine. Renault F1 Team kondigde zondag voor aanvang van de Italiaanse Grand Prix aan dat de F1-operatie vanaf 2021 door het leven gaat als Alpine F1 Team. Het team zal in het blauw racen en vertegenwoordigt als Alpine-Renault de kleuren van Frankrijk. Alpine heeft een traditie in de sportscar-racerij. Het meest recent kwam het merk uit in het FIA World Endurance Championship, waarbij het in de LMP2-klasse een chassis van Oreca aanpast voor Signatech Alpine.

De Meo zei tijdens een persconferentie op zondag dat Renault graag Alpine in het midden van de haar autosportzaken wil zetten. "Het is een grote verandering, omdat Renault hier al 43 jaar bij betrokken is", zei De Meo. "Het blijft wel op de auto staan en blijft dus zichtbaar, maar wel als motorleverancier. We gaan de F1 gebruiken als platform om een merk in de markt te zetten dat we binnenshuis willen ontwikkelen. Hoewel Renault een glorieus merk is, zal Alpine nog beter binnen de wereld van de F1 passen."

De naamsverandering volgt na een aankondiging van eerder deze week, waarbij F1-teambaas Cyril Abiteboul werd aangekondigd als de man die de leiding zou krijgen over Alpine. Dat noemde hij een 'missie' die hij naast zijn rol in de Formule 1 zou gaan vervullen. Het opende ook de deur voor een mogelijke naamsverandering van de Renault F1-operatie voor 2021, maar Abiteboul zei aanvankelijk nog dat het aan De Meo was om daar een knoop over door te hakken. "Deze verandering komt op een belangrijk moment in het traject van het team en de sport", zegt Abiteboul nu over de naamsverandering.

"Alpine brengt een nieuwe betekenis, nieuwe waarden en nieuwe kleuren naar de paddock met de competitieve spirit uit andere werelden en Franse creatieve behendigheid. Dit zijn belangrijke middelen in de voorbereiding op deadlines voor 2022. Het nieuwe reglementaire en financiële raamwerk scheppen de condities voor een eerlijkere autosport qua verdeling van inkomsten, met een bestuur dat simpeler en progressiever is. De implementatie van het budgetplafond gaat een einde maken aan de stijgende kosten en het zorgt ervoor dat de teams gemeten worden op hun sportieve waarde. Alpine heeft zijn plaats in de Formule 1 en kan meedoen om de overwinning."

In 2021 staat Alpine aan de start met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die in 2005 en 2006 zijn titels bemachtigde bij het in Enstone gevestigde team. Zijn teamgenoot wordt Esteban Ocon, die ook dit seizoen al voor Renault racet.

Met medewerking van Luke Smith en Jonathan Noble