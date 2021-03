Renault haalt plannen voor 2023 naar voren door engine freeze

De Formule 1 kwam begin februari met het plan om de ontwikkeling van de krachtbronnen drie seizoenen lang stil te leggen, tot de introductie van een nieuw motorformat in 2025. Dat besluit kwam er vooral op aandringen van Red Bull dat aan het einde van dit jaar Honda ziet verdwijnen als motorleverancier en door de bevriezing van het reglement in staat is gesteld een eigen motorendivisie op te zetten.

Aanvankelijk was Renault geen groot voorstander van de engine freeze, maar inmiddels ziet de Franse fabrikant er wel de voordelen van. Taffin stelt dat het bedrijf in staat is om de geplande ontwikkelingen voor 2023 naar voren te halen en al in 2022 kan introduceren. "De beslissing die we in 2020 hebben genomen werd gedreven door het feit dat we alles op 2022 in zouden zetten, met in het achterhoofd dat we in 2023 nog een evolutie zouden doorvoeren", vertelde hij. "We konden het beste halen uit de basis die we voor 2022 zouden leggen, maar dat is nu niet meer het geval omdat we 2023 niet meer hebben voor een upgrade. Maar eigenlijk zijn we best tevreden met het besluit. We kunnen zelfs een grotere stap zetten voor 2022, we halen een deel van de ontwikkelingen voor 2023 naar 2022. Het is een ander spel, maar al met al denk ik dat onze beslissing van een jaar geleden niet verkeerd is voor de lange termijn.”

Ontwikkelingen 2020 alsnog geïmplementeerd

Om de kosten in de Formule 1 verder te drukken werd vorig jaar ook besloten dat er gedurende het seizoen 2020 geen veranderingen aan de krachtbronnen worden doorgevoerd. Renault had in eerste instantie wel een aantal vernieuwingen gepland tijdens het seizoen, maar daar moest dus een streep door. Dat betekent niet dat die ontwikkelingen in de prullenmand zijn beland. Taffin benadrukt dat de updates deze winter alsnog zijn doorgevoerd.

“We hebben de veranderingen die we vorig jaar tijdens het seizoen wilden introduceren dit jaar alsnog geïmplementeerd. Het is dus meer een evolutie die we gedurende het seizoen bij races wilden meebrengen dan een evolutie van deze winter", aldus Taffin. "Natuurlijk hebben we toen onze focus op 2022 gelegd, maar tegelijkertijd hebben we tijdens de winter een validatie gedaan van onze motor voor 2021, die dus een evolutie is van vorig jaar. We zijn in principe klaar voor de eerste race. Ik hoop dat we genoeg hebben gedaan om de betrouwbaarheid van vorig jaar te behouden, die ons een goede basis bleek te geven, en dat we uit de genoemde evolutie iets meer prestaties halen.”

Lees ook de analyse over het spel achter de schermen: Analyse: De voor- en nadelen van het F1-motorenbesluit voor Red Bull