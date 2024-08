Een opmerkelijke oproep vanuit enkele hooggeplaatste medewerkers van de Renault-fabriek in Viry, waar de krachtbronnen worden gemaakt voor het Alpine F1-team. Het management van bedrijf heeft de leiding van het Formule 1-project van Alpine te verstaan gegeven dat het moet stoppen met de plannen om een klantenteam van een andere motorenleverancier te worden. Het team is volgens het statement serieus aan het overwegen om met Mercedes in zee te gaan en de samenwerking met Renault - dat nu nog zelf F1-motoren maakt en aan Alpine levert - te stoppen. Dat is tegen het zere been van de werknemers in Viry, die zelfs spreken over 'verraad'.

"De [Renault-]Groep is plannen aan het maken om vanaf 2026 te stoppen met het [motoren-]project in Viry-Chatillon als motorenleverancier en over te stappen naar motorenleverancier Mercedes. De reden die ze daarvoor geven is de grote kostenbesparing die ze hiermee maken. In plaats van 120 miljoen dollar [uit te geven aan het zelf bouwen van een motor] gaat het nu jaarlijks 7 miljoen dollar kosten [om die bij Merrcedes te kopen]. We begrijpen het idee om de hele locatie in Viry-Chatillon te sluiten niet. Het verraadt de historie [van Renault] en het eigen DNA door een Mercedes-motor in het hart van de auto te zetten", begint het statement. "De bekendmaking dat het de ontwikkeling en de productie van Franse krachtbronnen voor de Formule 1 wil stoppen is onverteerbaar. We kunnen niet accepteren dat Alpine en Renault zoveel schade aan hun eigen imago willen aanbrengen. Daarom vragen wij ook meneer [Luca] De Meo en de rest van het management om deze beslissing terug te trekken."

Wat het volgens het management in Viry al helemaal pijnlijk maakt, is dat de doelstellingen voor de 2026-motor tot nu toe steeds gehaald zijn. "We hebben meer dan driehonderd verschillende concepten bestudeerd en veel daarvan hebben een significante verbetering laten zien op de testbank. Het idee is dat deze op de nieuwe motor gebruikt worden: de AR26", staat er nog meer te lezen in het lange statement. "Het doel was om de motor in het eerste gedeelte van 2024 te testen, zo anderhalf jaar na het begin van het project. Op 26 juni 2024 werd de eerste fabrieksversie - de RE26A - voor het eerst op testbank #6 gestart. We hebben die deadline dus gehaald. Een derde van de onderdelen voor de motor zat er nog niet op, die willen we eind 2024 testen, maar de resultaten waren veelbelovend."

30 september bekendmaking

Volgens de medewerkers van de fabriek wordt op 30 september wereldkundig gemaakt dat Alpine het motorenproject in Viry afstoot. Alpine zou de medewerkers beloofd hebben dat ze elders in het bedrijf (Formule E, WEC of op de consumentenafdeling) aan de slag mogen, maar volgens het statement zijn de mensen van het F1-team niet passend in die takken van het bedrijf.

Alpine is benaderd om een reactie te geven, maar heeft dat geweigerd. Wel is duidelijk dat het management van Renault niet definitief heeft besloten om het F1-project op te doeken, waardoor de werkzaamheden aan de krachtbronnen voor 2026 voorlopig doorgaan.