Renault kondigt startdatum van chassis technical director Fry aan

Fry begon zijn loopbaan in de F1 in 1987 bij Benetton, waar hij bij het testteam terechtkwam alvorens hij verhuisde naar de research & development-afdeling. Later, in het jaar 1992, werd hij race engineer van Martin Brundle, tegenwoordig analist voor Sky Sports. De jaren daarna was hij onderdeel van de teams McLaren, Ferrari en Manor Racing. Als engineering director keerde hij in 2018 op tijdelijke basis terug bij McLaren en stuurde hij het team aan tijdens de ontwikkeling van de 2019-bolide. In juli vorig jaar kwam er een einde aan zijn interim dienstverband bij de renstal uit Woking, dat onder andere ontwerper James Key had aangesteld als vaste waarde.

Hij begint aan een nieuw avontuur bij Renault, dat vorig jaar met McLaren de strijd om P4 in het constructeurskampioenschap aanging. De formatie uit Enstone werd in 2018 nog best of the rest, maar kon die prestatie afgelopen seizoen niet herhalen. In 2020 wil Renault weer terugslaan. Fry heeft er als chassis technical director een belangrijke rol gekregen, want hij wordt met die functie verantwoordelijk voor het oppoetsen van een van de zwakkere plekken van de Renault. Op 5 februari begint hij aan zijn nieuwe baan en hij zal tevens aanwezig zijn bij de onthulling van de nieuwe wagen, die op 12 februari in Parijs plaatsvindt.