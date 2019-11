Renault heroverweegt toekomstplannen, F1 onderwerp van gesprek

Het is een publiek geheim dat de Formule 1 Renault louter geld kost. Aangezien dit voor alle merken het geval is, gaat het qua bereidheid vanuit de top vaak om de mate waarin men de Formule 1 als uithangbord kan gebruiken. Bij Renault valt dat sinds de terugkeer in 2016 behoorlijk tegen. Door onder meer talloze uitvalbeurten en een vechtscheiding met Red Bull Racing is er vooral sprake van imagoschade geweest.

Nu Renault als geheel voor een grondige evaluatie staat, is haar toekomst binnen de Formule 1 als ook de Alpine-tak van het merk onderwerp van gesprek. "Ik kijk op voorhand niet specifiek naar die twee elementen, maar het is wel duidelijk dat weer alles op tafel komt te liggen", reageerde interim CEO Clotilde Delbos desgevraagd in een conferentie met investeerders.

In diezelfde conferentie kondigde hij ook aan dat de omzet van de hele groep in het derde kwart van 2019 met 1,6 procent is gedaald, tot een bedrag van 11,3 miljard euro. De verkoopcijfers daalden in diezelfde periode nog sterker, met 4,4 procent om precies te zijn. "Dit is niet zomaar een kleine herziening. We plannen een grondige evaluatie van alle [eerder geformuleerde] plannen uit 'Drive the Future'. Wij willen daarbij rekening houden met de nieuwe context en de veranderende markt", vervolgde Delbos. "Alles komt daarbij ter sprake, het wordt een volledige evaluatie van onze strategie."

Het is bepaald niet de eerste keer dat het Formule 1-project van Renault onder de loep wordt genomen. Het Franse merk keerde vanaf 2016 terug met een eigen fabrieksteam, vooral op voorspraak van de inmiddels opgepakte Renault-Nissan topman Carlos Ghosn. Renault wilde met het eigen Formule 1-team de gloriejaren met Fernando Alonso nieuw leven inblazen, maar dat is onder leiding van Cyril Abiteboul nog allerminst gelukt. Na de vierde plaats van vorig jaar, lijkt er nu namelijk stagnatie op te treden. Daarnaast kan de diskwalificatie uit de Japanse Grand Prix, waarin men een geautomatiseerde rembalans gebruikte, ook maar moeilijk zonder gezichtsverlies worden uitgelegd aan het moederbedrijf.

Met medewerking van Jonathan Noble