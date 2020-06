Renault stelt rijderskeuze uit: "Wachten tot het seizoen begint"

Door het aangekondigde vertrek van Daniel Ricciardo naar McLaren heeft Renault voor volgend seizoen nog een zitje te vergeven. Noem de woorden 'vacant zitje' en al snel komt de naam van Fernando Alonso om de hoek kijken. Zeker als het zijn oude liefde Renault betreft. Het klinkt best mooi net als allerlei geruchten over Sebastian Vettel of Valtteri Bottas, maar Cyril Abiteboul wil er in dit stadium nog niet op vooruitlopen. "We hebben nog geen race gereden, nog geen enkele sessie gereden zelfs. We hebben alleen nog maar de wintertests achter de rug. Onze prestaties zagen er daarin wel bemoedigend uit, maar verder weten we nog helemaal niet waar we staan", aldus de Fransman in gesprek met Motorsport.com.

En juist dat wil Abiteboul wel weten voordat hij een knoop doorhakt over zijn personele bezetting. "Voordat we beslissen waar we onze prioriteiten moeten stellen en waar we ons geld aan moeten uitgeven, wil ik eerst zo'n indicatie hebben. Ik wil zeker geen overhaast besluit nemen. Ons standpunt is dat we eerst de tijd nemen om goed geïnformeerd te raken", vervolgt hij. Renault wil des te meer een weloverwogen besluit nemen, omdat de aanstaande rijderskeuze van cruciaal belang is voor de toekomst. "De coureur die in 2021 bij ons gaat rijden, zit er hoogstwaarschijnlijk ook nog in 2022. De reglementen gaan dan op de schop, maar onze sportieve ambitie verandert niet." Renault wil immers terug naar de top en (op termijn) niets minder dan dat. "Daarom moeten we ervoor zorgen dat we dan de juiste coureurs aan boord hebben."

Maar als er één ding duidelijk wordt, is het wel dat Renault zich niet laat opjagen door andere transfers of door andere partijen. "We hebben een soort van domino-effect met rijderswisselingen gezien. Ik verwacht dat er nog zo'n tweede domino-effect komt, maar dat zal een paar maanden duren. Wij zien onszelf ook als een onderdeel van die tweede golf, [onze aankondiging] zal in ieder geval niet voor die tijd komen." Blijft nog steeds de vraag welke naam er uit de hoge hoed komt. Abiteboul houdt vakkundig alle opties open, ook die van een promoverende Renault-junior. "Dat is precies waar ik het over heb als ik zeg dat we meer tijd nodig hebben. We willen ook eerst zien hoe competitief Guanyu Zhou en Christian Lundgaard zijn, dat zijn twee coureurs die met een vierde plek in het F2-kampioenschap voldoende superlicentiepunten hebben verzameld. Zij zouden ook geweldige opties voor ons kunnen zijn. Zoiets klinkt nu nog wat voorbarig, maar misschien is het na een extra F2-seizoen wel het juiste om te doen. Daarvoor hebben we nou precies die tijd nodig."

Met medewerking van Jonathan Noble en James Allen

