Renault gebruikte geautomatiseerde rembalans al veel langer

Meteen na afloop van de Japanse Grand Prix tekende Racing Point protest aan. De formatie van Lance Stroll en Sergio Perez vermoedde op basis van videomateriaal en bovenal de informatie van een voormalig Renault-werknemer dat het Franse merk een illegale rijdershulp gebruikte. Alhoewel Racing Point op technisch vlak niet helemaal in het gelijk werd gesteld door de FIA, werd het geautomatiseerde systeem voor de rembalans wel onrechtmatig bevonden. Renault kon derhalve negen WK-punten inleveren.

Nadien ontstonden er meteen aanvullende vraagtekens. Want gebruikte Renault dit systeem enkel in Japan of was men al meerdere wedstrijden onreglementair bezig? In Mexico verschafte teambaas Cyril Abiteboul duidelijkheid op de vraag hoe lang zijn team al met een geautomatiseerde rembalans rijdt. "Ik wil niet in de details treden, maar kan wel zeggen dat het [systeem] niet van dit seizoen is. Het dateert dus al van voor die tijd", bevestigt Abiteboul tegenover onder meer Motorsport.com.

Renault hoeft echter niet te vrezen voor het verliezen van alle andere WK-punten. Een protest, zoals Racing Point dat indiende, kan enkel binnen afzienbare tijd na afloop van de race worden ingediend. Voor de voorbije races kan dat dus niet meer met terugwerkende kracht. "Zo'n proces bestaat niet. En anders moet jullie mij maar vertellen hoe dat werkt", countert Abiteboul desgevraagd. Een vergelijking met Tyrrell - in het seizoen 1984 - wordt nog even geopperd door het aanwezige journaille, maar loopt vanzelfsprekend mank. "Zoiets kan volgens mij alleen als je de sport in diskrediet brengt."

Dat is hier vanzelfsprekend niet aan de orde. Abiteboul erkent weliswaar dat het systeem een ongeoorloofde rijdershulp betreft, maar stelt dat zijn coureurs er nauwelijks voordeel van hadden. Hij had dan ook graag gezien dat Racing Point de zaak op een andere manier had aangekaart. "Normaliter zouden ze zoiets bij de FIA aangeven. Dan zou er een technische afgevaardigde naar ons toekomen en zouden we dus in gesprek kunnen gaan. Dat had het voorval niet in de context van één specifieke race gezeten en hadden we de kans gekregen om het systeem aan te passen." In plaats daarvan speelde Racing Point het hard en maakte het Renault zo negen punten afhandig. "Dat is hard, zeker voor onze coureurs. Het geeft namelijk geen erkenning voor het werk dat zij doen en zet ons bovendien in een negatief daglicht."

De diskwalificatie van Renault verklaard:

Met medewerking van Scott Mitchell