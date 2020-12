Renault weerlegt kritiek: "Alonso is nog steeds in het nadeel"

Na twee seizoenen afwezigheid keert Alonso aankomend jaar terug op de grid. De Spanjaard ziet 2021 vooral als een voorbereidingsjaar op 2022, als de nieuwe reglementen van kracht zullen zijn. Dat neemt echter niet weg dat Alonso zo goed mogelijk uit de startblokken wil komen en voor zijn rentree zoveel mogelijk wil testen. Zo reed de tweevoudig wereldkampioen al met zijn kampioensauto uit 2005, de Renault uit 2018 en tijdens een filmdag met de RS20.

Allemaal prima, al hadden rivalen meer moeite met de 39-jarige Alonso in een 'young driver test'. Des te meer doordat Carlos Sainz, Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo op die dag niet bij hun nieuwe werkgevers mochten instappen. Het klinkt wereldvreemd, maar dat is het volgens Budkowski niet. "Ik begrijp dat het voor Carlos en Daniel ook best lastig is, omdat ze veranderen van team. Het is altijd ingewikkeld om aan een nieuw team te wennen. Zo valt er veel te leren, begin bijvoorbeeld bij de omgang met een andere engineer. Maar we moeten niet vergeten dat Alonso twee jaar totaal niet [in F1] heeft gereden", vervolgt de voormalig technische man binnen de FIA.

Om die reden vindt Budkowski het terecht dat Alonso op het Yas Marina Circuit wel mocht instappen. Gevraagd hoeveel voordeel hij van die testkilometers kan hebben, luidt het gevatte antwoord: "Je bedoelt waarschijnlijk hoeveel kleiner zijn nadeel zal zijn? Hij heeft zoals gezegd twee jaar niet gereden, dus Fernando zal altijd nog een nadeel hebben in 2021. Dat is ook precies waarom we hem zoveel mogelijk testtijd willen geven. Ook in een 2018-auto, puur om weer in het ritme te komen en om hem weer aan de fysieke belasting te laten wennen. Desondanks stelt Budkowski dat Alonso in de eerste races behoorlijk moet aanpoten om mee te kunnen. "Het wordt lastig voor Fernando om de nieuwe auto in anderhalve dag te leren kennen tijdens de wintertests, des te meer doordat hij er twee seizoenen tussenuit is geweest."

VIDEO: Het intensieve testprogramma van Alonso nader besproken