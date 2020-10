Renault: F1 moet invoering nieuwe motorregels 2026 versnellen

De Japanse motorfabrikant kondigde vrijdag aan het F1-project eind 2021 stop te zetten. De aanleiding daarvoor is het streven van Honda om als bedrijf te elektrificeren en tegen 2050 klimaatneutraal te opereren. Het vertrek van het bedrijf is niet alleen een forse tik voor Red Bull Racing en AlphaTauri, die nu op zoek moeten naar een nieuwe motorleverancier, maar ook voor de Formule 1 als geheel. De sport blijft nog tot en met 2025 werken met dezelfde motorformule, en het is duidelijk dat geen enkele fabrikant interesse heeft om met de huidige regels in de Formule 1 te stappen.

Het vertrek van Honda is volgens Abiteboul een indicatie dat de huidige motorreglementen niet zo succesvol zijn als ze zouden moeten zijn en hij pleit ervoor dat de invoering van de nieuwe reglementen, waarvan nog onduidelijk is hoe die eruit gaan zien, vervroegd wordt. “Ik wil heel duidelijk zijn dat wij geen voldoening halen uit de situatie met Honda”, vertelde de Renault F1 Team-teambaas tegenover Motorsport.com. “We moeten het noemen zoals het is, het is geen positieve ontwikkeling voor de F1. We willen een F1 met automakers, OEM’s, motorleveranciers, en het is geen positieve ontwikkeling dat we nog drie motorfabrikanten over hebben.”

“We moeten duidelijke conclusies trekken uit deze situatie, en het is iets waarvoor ik het regelgevend orgaan met klem gevraagd heb om er zorgvuldiger naar te kijken. De motorsituatie is simpelweg onhoudbaar. Vooral vanuit economisch perspectief, maar ook vanuit technologisch perspectief. Ik weet niet of we ons deze perceptie kunnen veroorloven. Of we zijn in staat om de perceptie van de huidige motorarchitectuur te veranderen, of we moeten adoptie van een nieuwe architectuur versnellen zodat we er qua perceptie weer beter voor gaan staan. Ik verwacht dat deze ontwikkeling gaat triggeren dat we harder nadenken over wanneer de nieuwe generatie krachtbronnen gaan introduceren.”

Abiteboul benadrukt dat de financiële en technologische drempels te hoog zijn voor fabrikanten om de sport te betreden onder het huidige motorreglement. “Je kan op een eiland staan en zeggen dat alles goed is omdat je de zee bent overgestoken, maar die zee is te wijd en te zwaar voor de duurzaamheid van de F1. En we hebben meer mensen nodig op het eiland waar we nu zijn. Dus we moeten iets doen, we moeten harder nadenken over de duurzaamheid van de motor, zowel qua milieu als economisch. Er is wel iets gedaan, maar het is niet genoeg. We moeten daar harder mee bezig zijn. Net zoals we de laatste maanden veel gedaan hebben aan de zijde van het chassis, moeten we heel hard bezig met de motoren als we willen dat de F1 niet geraakt wordt door dit aspect.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper