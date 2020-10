Renault: Deal met Red Bull heeft geen impact op strategie Alpine

Honda maakte vorige week bekend dat het eind 2021 uit de Formule 1 stapt. Red Bull Racing en AlphaTauri moeten hierdoor op zoek naar een nieuwe motorleverancier en algemeen wordt aangenomen dat Renault de meest waarschijnlijke optie is voor beide teams. Zelfs als beide partijen niet tot een deal komen, kunnen de Red Bull-teams in de armen van Renault gedreven worden. Want lukt het ook niet om een deal te sluiten met Ferrari en Mercedes, dan verplicht de FIA de fabrikant met de minste klantenteams om motoren te leveren aan Red Bull en AlphaTauri. Dat is Renault, dat vanaf 2021 alleen nog levert aan het fabrieksteam.

Mocht Renault in 2022 ook moeten leveren aan Red Bull en AlphaTauri, dan verandert dat volgens Abiteboul weinig aan de plannen om de focus te leggen op Alpine, wat vanaf 2021 de nieuwe naam is van het fabrieksteam van Renault. “Geen enkele derde partij gaat een impact hebben op onze strategie”, vertelde hij aan Motorsport.com. “Onze strategie is helder, we zijn hier voor ons fabrieksteam en dat zijn we omdat er heel weinig profijt te halen valt als motorleverancier. Het werkt niet om alleen motorleverancier te zijn in de F1, en misschien is het nieuws van Honda daar ook bewijs voor.”

“We kwamen daar zelf in 2014 achter toen we besloten terug te keren als volwaardig team en misschien keek Honda naar dezelfde vraag, waarna ze een ander besluit hebben genomen. Het programma dat we hebben draait om ons team en in het bijzonder het merk Alpine, en dat gaat niet veranderen. Als we bepaalde verplichtingen hebben dan voldoen we daaraan, maar alles wat we doen zou moeten draaien om dit strategische doel. Dat is om in de positie te zijn om races te winnen ten gunste van het opbouwen van het merk Alpine.”

Een andere oplossing voor Red Bull en AlphaTauri zou volgens Abiteboul zijn om een derde partij te vinden die interesse heeft om de data en de motor van Honda over te nemen en die zelf verder te ontwikkelen. “Ik weet zeker dat er een aantal van dat soort proefballonnetjes zijn opgelaten. Iemand die voor 2022 helemaal vanaf nul moet beginnen is niet op tijd klaar, dat is volkomen duidelijk.”

Red Bull en Renault gingen eind 2018 met een ware vechtscheiding uit elkaar, maar Red Bull-baas Christian Horner bevestigde vorige week al dat Renault als een serieuze optie gezien wordt. Dat is mede het gevolg van een verandering in het management, dat nu aangevoerd wordt door CEO Luca de Meo. “Natuurlijk begrijp ik waarom mensen aannemen dat wij met Renault gaan praten. Sinds de scheiding is Renault veranderd. De nieuwe directie zorgt voor een frisse wind en wat veranderingen. Er wordt vooruitgang geboekt.”

Met medewerking van Adam Cooper