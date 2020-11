Renault-duo optimistisch over strijd om 'best of the rest'

Beste Renault-coureur in Turkije was Daniel Ricciardo die met zijn tiende plaats in ieder geval nog één punt aan het teamtotaal kon toevoegen. Het gat in het kampioenschap naar McLaren bedraagt nu 13 punten, terwijl Racing Point nu 18 punten voorsprong heeft.

De Australiër, die de Franse stal volgend seizoen inruilt voor McLaren, raakt niet ontmoedigd door dat gaatje en zegt dat er nog genoeg mogelijkheden zijn voor Renault om terug te vechten. “We zijn nu zeker de underdog, maar het is nog steeds te doen, er zijn nog steeds drie races te gaan”, aldus een optimistische Ricciardo. “Als er nog maar één race over was of zelfs twee, zou ik zeker wat pessimistischer zijn. Maar we kunnen het nog steeds doen.”

Ondanks het optimisme was Ricciardo niet erg tevreden met het optreden van zijn team in Istanbul. “Het is jammer dat we zo’n grote terugval zagen. Het doet pijn, dat kan ik niet ontkennen. Maar met nog drie races te gaan denk ik dat we nog steeds een kans hebben om het voor elkaar te krijgen.” Twee van de drie resterende races worden in Bahrein verreden en Ricciardo hoopt dat daar wat mogelijk is. “De races zullen natuurlijk ‘droog’ zijn, maar er is vast wat te halen. We kennen Bahrein, de eerste bocht is krap en misschien dat Sergio [Perez] en [Lance] Stroll wel tegen elkaar rijden. We zullen zien.”

Voor Esteban Ocon waren de rapen helemaal gaar in Turkije. De Fransman had een prima start, maar finishte uiteindelijk als elfde. Toch deelt hij het optimisme van zijn teamgenoot. Het gevecht met Racing Point en McLaren is nog lang niet voorbij. “Ik denk dat we nog steeds een kans hebben. Er zijn nog drie races te gaan, er liggen nog veel punten voor het oprapen. Ik twijfel er niet aan dat we in Bahrein en ook in Abu Dhabi mee kunnen doen.”

Vooral de hogere temperaturen in het Midden-Oosten kunnen daarbij helpen, denkt Ocon. “We zijn over het algemeen vrij goed op circuits waar de temperaturen hoog liggen. Normaal gesproken zorgen we goed voor onze banden en op moeilijke circuits zijn we behoorlijk sterk.”