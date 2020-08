Renault heeft avondklok gebroken voor nieuw chassis Ricciardo

Teams mogen de avondklok per seizoen tweemaal straffeloos breken, daarna levert het pas een gridstraf op. Red Bull deed dit voor het eerst in 2020 tijdens de Grand Prix van Hongarije na afloop van een zeer moeizame vrijdag. De formatie van Max Verstappen wilde van bepaalde (niet werkende) upgrades af en moest zodoende langer doorwerken dan toegestaan om de boel voor zaterdag op de rit te krijgen.

Renault heeft tijdens de eerste krachtmeting op Silvertone hetzelfde moeten doen, maar dan wegens een nog fundamenteler probleem. Na de vrije tweede training van de Britse GP, die de Australiër als negende afsloot, ontdekte het Franse team een scheurtje in het chassis. "Door een haarscheurtje in het chassis na afloop van de trainingen van gisteren, zal Daniel de rest van dit weekend een nieuw chassis gebruiken. We hebben daarvoor de avondklok moeten breken, maar zijn wel volledig klaar voor de derde training op zaterdag", laat een woordvoerder namens het team weten.