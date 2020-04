Renault zet nog steeds vraagtekens bij W10-kloon van Racing Point

Racing Point zorgde begin dit jaar voor een verrassing toen het tijdens de pre-season test een nieuwe wagen onthulde die verdacht veel leek op de Mercedes W10. Hoewel de renstal uit Silverstone ervan overtuigd is dat het binnen het reglement heeft gewerkt bij het ontwerpen van de nieuwe wagen, zijn de concurrenten er minder over te spreken. Bovendien zijn er teams die zich zorgen maken over de samenwerkingen tussen verschillende stallen en hoe onafhankelijk ze moeten blijven werken.

In aanloop naar de seizoensopener in Australië werd gespeculeerd dat Renault formele stappen overwoog tegen Racing Point. Maar door het annuleren van die race door de uitbraak van het coronavirus is het onderwerp ietwat naar de achtergrond verschoven. Ondanks dat er nu enkele maanden geen voortgang geboekt kan worden, heeft Abiteboul in gesprek met de Franse televisie gezegd dat hij niet voornemens is de zaak te laten varen.

“Ze hebben zeker geweldige fotografen, dat is zeker”, zei Abiteboul in gesprek met Canal Plus. “Maar om eerlijk te zijn, ik heb gezien hoe openhartig ze zijn over het feit dat ze gekopieerd hebben. Het is voor mij de eerste keer in de Formule 1 dat ik een team zie waar ze zo trots zijn op het kopiëren. Het lijkt erop dat ze erg trots zijn met het werk dat ze van een ander gekopieerd hebben. Het heeft niet de waarde van het origineel en je kunt er ook niet zo trots op zijn…”

Volgens Abiteboul is het in de zaak Racing Point nog altijd de grote vraag in hoeverre het team haar ontwerp heeft kunnen baseren op openbare informatie. “Het belangrijkste om uit te zoeken is: is het op basis van publieke informatie mogelijk om zo accuraat en efficiënt te werken? Ik ga er op dit moment niet verder op in, maar het is nog steeds iets waar wij vraagtekens bij hebben.”

Met medewerking van Benjamin Vinel