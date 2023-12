Renault bereid gesprekken Andretti over F1-motordeal te hervatten

Andretti Global heeft inmiddels toestemming gekregen van de FIA om als elfde team op de Formule 1-grid plaats te nemen. Ondanks de samenwerking met General Motors waren er plannen om dat met een krachtbron van Renault te doen, maar daar is voorlopig een streep door gezet. Doordat het lang duurde voordat de FIA groen licht gaf, is het voorcontract tussen Andretti en Renault verlopen. Dat betekent echter niet dat de Franse fabrikant niet bereid is om de gesprekken met het Amerikaanse team te hervatten om vanaf 2025, het beoogde jaar van toetreding, alsnog motoren te leveren. Dat zegt Bruno Famin, de interim-teambaas van Alpine F1.

"We praten met Andretti en General Motors en dat doen we met plezier. Als ze een inschrijving hebben, hervatten we de gesprekken graag. Momenteel staat het op een laag pitje en dat komt niet door ons, maar doordat het proces veel langer duurt dan verwacht. De FIA had veel meer tijd nodig voor een antwoord dan men aanvankelijk zei en nu ligt de bal bij F1", stelt Famin na een vraag van Motorsport.com. "Als ze een inschrijving hebben, gaan we graag met Andretti in gesprek. De vorige keer zei ik dat we een voorcontract hadden dat inmiddels is verlopen, waardoor we feitelijk gezien nu geen juridische verplichtingen richting ze hebben. Desondanks gaan we graag met ze in gesprek om te zien wat we samen kunnen doen. Als ze een inschrijving krijgen, is dat omdat ze gedemonstreerd hebben dat ze veel waarde toevoegen aan F1 en omdat de waarde van het kampioenschap en de teams daardoor niet verwatert."

Daar waar de FIA inmiddels goedkeuring heeft gegeven, is het nog altijd niet zeker dat Andretti ook daadwerkelijk toetreedt tot de Formule 1. Formula One Management moet namelijk nog instemmen met het plan, iets wat door de tegenstand onder de teams geen zekerheidje is. Sindsdien zijn de plannen van de renstal van voormalig F1- en IndyCar-coureur Michael Andretti wel wat veranderd. Zo heeft General Motors inmiddels duidelijk gemaakt dat het op termijn ook een eigen F1-krachtbron wil ontwikkelen, die vanaf 2028 ingezet moet worden. Een eventuele deal met Renault zou daardoor alleen gelden voor de periode voordat de Cadillac-motor gereed is.