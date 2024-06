Renault-baas benadrukt: Gaan Alpine F1 niet verkopen

"Ik wil dit heel duidelijk maken: we zullen op geen enkele manier opgeven", trapt Luca de Meo af in gesprek met Autocar. "Dat is niet mijn stijl. We zullen zelfs niet een deel van dit geheel verkopen. We hebben het geld niet nodig." In deze ontkenning onthult De Meo ook meteen dat er wel genoeg interesse is geweest in de overname van zijn team. "Mensen deden links en rechts een aanbod en spraken er toen met de pers over. Maar we zijn niet geïnteresseerd. Dat zou dom zijn en dat zullen we niet doen."

Alpine hoopte met het Formule 1-team grote stappen richting de top-drie te zetten en leek vorig jaar dichterbij te zijn gekomen, maar dit jaar heeft het team flinke stappen terug gezet. Pierre Gasly en Esteban Ocon hebben in de eerste acht races van het seizoen 2024 slechts twee punten gepakt. Alpine heeft veel wijzigingen doorgevoerd op managementniveau en volgens De Meo 'komt er meer aan'. Op de baan zelf ziet De Meo wat verbeteringen ten opzichte van de seizoenstart, maar het probleem is volgens hem al enkele jaren geleden ontstaan.

"Toen we aan het hybridetijdperk begonnen, presteerden onze krachtbronnen niet", erkent de Renault-baas. "We waren wereldkampioenen met Red Bull, maar met de hybride ging het fout. Zelfs met de motor die we in 2021 ontwikkeld hadden, lagen we twee tienden tot een halve seconde per ronde achter. Dit jaar hebben we het verpest met de auto. Als je alles bij elkaar optelt, dan staan we 1,5 seconde van waar we zouden moeten staan."

Wat voor De Meo vaststaat, is dat de prestaties van Alpine F1 niet voldoen aan de verwachtingen. "Ik verwacht een veel betere performance van het team", waarschuwt hij. "We zijn hier niet om P16 te eindigen. We moeten zo vaak mogelijk in de mix zitten. Soms ben je tweede, soms vijfde: dat zou ons niveau moeten zijn." De 56-jarige Italiaan stelt dat Alpine F1 een van de teams met de 'breedste schouders' zou moeten zijn, aangezien zij gesteund worden door de Renault Group. "Ik denk niet dat we het nu verdienen om een topteam te zijn, maar we zitten niet in de Formule 1 om de toerist uit te hangen, dus we moeten hard werken." Hij erkent dat er fouten zijn gemaakt, maar is ook van mening dat het een juiste beslissing was om Renault F1 om te dopen tot Alpine F1. "Dit merk is volkomen legitiem omdat het altijd al in competitie was. Maar het kan nog veel beter en ik wil die kans niet missen."