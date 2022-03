Remproblemen voor Perez: “We hebben wat werk te doen”

Terwijl zijn teamgenoot de snelste tijd van de dag op de klokken bracht met de RB18, bleef Sergio Perez steken op de zevende stek in de tijdenlijst. De coureur uit Guadalajara maakte na afloop van de tweede oefensessie dan ook een iets minder gelukkige indruk achter de Red Bull Racing-garage dan de Nederlander.

“We hebben vanavond nog wat werk te doen, om een compromis te vinden met de afstelling“, zei Perez, die met een 1.32.958 een seconde langzamer was dan Max Verstappen. “We hebben met beide wagens verschillende settings gebruikt, dus we zullen nu goed naar de data moeten kijken en de beste dingen eruit moeten halen voor morgen. Eigenlijk was alleen de tweede training nuttig met het oog op de kwalificatie, dus het zal interessant zijn om te zien waar iedereen straks staat.”

“Ik denk dat we echt nog lerende zijn als het gaat om de degradatie van de banden”, vervolgt de Mexicaan over het gevoel in de auto. “We ondervinden verder nog wat problemen onder het remmen tijdens de long runs. Dus alles bij elkaar hebben we nog wel wat werk voor de boeg.”

Met zes verschillende teams in de top-tien aan het einde van de eerste dag in Bahrein, belooft het een interessant openingsweekend van het seizoen te worden, ziet ook Perez. “Ja, het is heel close tussen iedereen. En ik denk dat het in de race zelfs nog dichter bij elkaar zal zitten. Het zal dus een mooie wedstrijd worden.”