Releasedatum F1-film van Apple en Lewis Hamilton bekend

Apple heeft de internationale releasedatum van de F1-film op 25 juni 2025 gezet. Twee dagen later is de release in Noord-Amerika. Dat is later dan oorspronkelijk beoogd, door de vertraging vanwege de staking van Hollywood-acteurs van vorig jaar. Later in dit Formule 1-seizoen zullen er nog opnames gemaakt worden tijdens enkele Grands Prix.

De film, waarvan de titel nog altijd niet bekend is, zal wereldwijd te zien zijn in de bioscoop. De hoofdrol wordt gespeeld door Brad Pitt. Hij keert als voormalig F1-coureur terug in het fictieve APXGP-team, naast een rookie die gespeeld wordt door Damson Idris. Zevenvoudig F1-wereldkampioen Lewis Hamilton is een van de producers. De Mercedes-coureur is ook betrokken geweest bij het schrijven van het script.

In de voorbije weken is er veel gefilmd met een door Mercedes aangepaste Formule 2-bolide in APXGP-kleuren, onder meer op Silverstone. Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië van volgende maand zal er wederom gefilmd worden, evenals tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. Ook bij een aantal andere races wordt materiaal geschoten. Naar verluidt gaat het om de Grands Prix van Hongarije, België, Mexico en Las Vegas. In Japan werd eerder dit jaar ook al gefilmd.

Naar verluidt is het budget van de film meer dan 300 miljoen dollar, waarmee het een van de duurste films ooit gemaakt wordt.