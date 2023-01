Relatie Gasly en Ocon prima: "Slechter bij andere teamgenoten"

Na het vertrek van Fernando Alonso en het mislopen van Oscar Piastri heeft Alpine voor 2023 voor een geheel Frans rijdersduo gekozen. Esteban Ocon blijft aan voor zijn vierde seizoen in Franse dienst en krijgt gezelschap van landgenoot Pierre Gasly, die overkomt van AlphaTauri. Zij kennen elkaar al uit hun jeugd en toentertijd waren er onderlinge spanningen, waar sinds de aankondiging regelmatig over gesproken is. Zelf vinden beide coureurs de samenwerking geen enkel probleem, omdat er niet langer dingen spelen die de relatie onder druk zouden zetten. Dat er desondanks toch veelvuldig over de verstandhouding gesproken wordt, vindt Gasly ietwat overdreven.

"Dit vind ik een onderwerp waar veel te vaak over gesproken wordt. We kunnen goed met elkaar opschieten. We zijn weliswaar geen beste vrienden, maar we kunnen prima met elkaar door een deur", zegt Gasly in gesprek met Motorsport.com over zijn relatie met Ocon. Hij beredeneert ook dat andere relaties tussen teamgenoten onder de loep genomen moeten worden, als die van Ocon en Gasly al als interessant bestempeld wordt. "Als ik de paddock en de relaties tussen andere teamgenoten bij langs ga, dan zijn er zeker relaties die slechter zijn dan die van ons. Als de verstandhouding tussen Esteban en mij besproken moet worden, dan kan je het over 60 procent van de paddock gaan hebben. Dus nee, het zit prima tussen ons."

Gezonde rivaliteit kan Alpine vooruit helpen

Gasly liet eerder al weten dat hij zich geen zorgen maakt over de samenwerking met Ocon. Dat er enige vorm van rivaliteit gaat zijn tussen hemzelf en zijn teamgenoot is volgens hem onvermijdelijk, maar dat hoeft niet tot problemen te leiden. "Ik denk dat het een gezonde rivaliteit wordt, en uiteindelijk is dat ook de reden dat we allebei de Formule 1 gehaald hebben. We hebben elkaar allemaal naar een zo hoog mogelijk niveau gepusht. Ik maak me dus geen zorgen", deelt de coureur uit Rouen mee.

Dat Ocon afgelopen jaar hoger eindigde in het kampioenschap dan Alonso, schrikt Gasly niet af. "Ik weet dat Esteban een extreem goede coureur is. Hij heeft dat naast Fernando laten zien. Hij eindigde op gelijke hoogte met Fernando in het kampioenschap, dus hij presteert heel sterk. Uiteindelijk maakt het niet echt uit wie er naast mij zit. Ik wil de beste zijn in F1 en om dat voor elkaar te krijgen, moet je het opnemen tegen iedereen die op dit moment in de sport actief is", aldus Gasly. De Fransman weet maar al te goed dat Alpine twee sterke coureurs nodig heeft om de vierde plek bij de constructeurs die het team vorig jaar behaalde, in 2023 te evenaren of te verbeteren. "Hij kent het team en ik weet dat hij snel is. Dat is wat je als teamgenoot ook nodig hebt om het team vooruit te kunnen stuwen en de stap te zetten die we de komende jaren moeten zetten."