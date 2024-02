De gemoederen in de Amerikaanse motorsport lopen hoog op rondom het gebruik van een slogan. Indianapolis Motor Speedway-president Doug Boles was kwaad op Formule 1 vanwege het gebruik van de slogan 'the greatest racing spectacle on the planet' rondom de Grand Prix van Las Vegas. Volgens de Amerikaan doet dit te veel denken aan de slagzin van de Indy 500, wat the greatest spectacle in racing is. Sinds 1986 heeft de eigenaar van het Indy-circuit een auteursrecht op het gebruik van die zin en Boles gelooft dat de woordkeuze van F1 te veel op 'zijn' slogan lijkt. Destijds liet hij al aan dagblad Indianapolis Star weten kwaad te zijn: "Ze hadden dit veel netter kunnen aanpakken en kunnen zeggen: 'Oké, we snappen het. Geen probleem.'"

Het leek heel even een storm in een glas water te worden, maar tijdens de GP van Miami werd het vuurtje weer aangewakkerd. Rapper LL Cool J gebruikte de exacte bewoordingen tijdens de introductie van de coureurs voordat de race startte en dat was tegen het zere been van Boles. F1 en het management van het circuit van Indianapolis zijn daarna met elkaar in gesprek gegaan en er is besloten om niet meer the greatest spectacle als marketingslogan te gebruiken.

Opnieuw leek het brandje te zijn geblust, maar ESPN gooide in aanloop naar het nieuwe seizoen weer flink wat olie op het vuur. In de seizoenstrailer gebruikte de Amerikaanse sportzender dezelfde tekst. Tegenover Motorsport.com laat Boles zijn ongenoegen blijken. "We zijn op de hoogte van het gebruik van onze tekst in naar wat lijkt een promotievideo van een van de uitzendgerechtigden", vertelt de Amerikaanse directeur. "We gaan dit opnieuw onder aandacht brengen bij de juiste mensen en gaan niets uit de weg om het intellectuele eigendom van ons merk te beschermen. Het is teleurstellend dat anderen geen eigen slogan kunnen gebruiken zonder inbreuk op die van ons te plegen."

Het incident met ESPN volgt nadat eerder ook NASCAR gebruikmaakte van de slogan. De raceklasse gebruikte de letterlijke slogan in een post op sociale media, maar al snel verwijderde de beheerders dat alweer.

Strijd continu gaande

Indianapolis Motor Speedway is heel erg druk met alles rond het gebruik van de slogan. Zo wordt er veel merchandise gemaakt met de slagzin, zonder dat daar toestemming voor is gegeven. "Je moet hier elke keer tegen optreden. Soms zijn mensen boos op ons als we een klein zaakje aanpakken, maar als we dat niet doen dan kunnen grotere bedrijven het ook doen. Dan kunnen we daar niet veel tegen beginnen", legt Boles uit in de Indianapolis Star. "Het is tegenwoordig wel moeilijker. Eerder hoefden we niet alle mediakanalen in de gaten houden."