Seidl pleit voor strengere regels om kopieergedrag te beperken

De FIA heeft momenteel een protest van Renault F1 Team in behandeling over de legaliteit van de RP20 van Racing Point, die qua ontwerp gebaseerd is op de kampioensauto van 2019, de Mercedes W10. De renstal heeft openlijk toegegeven dat het foto’s van het ontwerp van Mercedes gebruikte om de bolide voor dit jaar te ontwerpen, maar benadrukte dat dit volledig binnen de reglementen gebeurde. Zorgen over het protest van Renault zijn er niet.

Eerder zei Seidl al dat er geen redenen waren voor McLaren om te protesteren tegen Racing Point, maar wel vond hij de zaak belangrijk voor de toekomst van de F1 omdat het riskeert een ‘kopieerkampioenschap’ te worden. De Duitser weet dat kopiëren vaker voorkomt in de F1, maar de huidige regels bieden volgens hem de ruimte om verder te gaan dan alleen te kijken naar foto’s van andere auto’s. “Er is natuurlijk kopiëren wat niet alleen kopiëren is”, zei Seidl. “Er is kopiëren dat altijd al in de F1 geweest is en wat er onderdeel van is. We hebben geprobeerd te analyseren wat deelnemers doen met foto’s die publiek beschikbaar zijn, foto’s die je in de pits of op het circuit kan maken. Ik denk dat niemand een probleem heeft met het kopiëren op basis van deze foto’s.”

Reglementen bieden meer ruimte dan alleen foto's

Seidl benadrukt dat het van belang is dat de F1 opheldert wat wél en wat niet is toegestaan met het kopiëren dat verder gaat dan het gebruiken van informatie die publiekelijk beschikbaar is. “In de reglementen is momenteel ruimte om meer te doen dan dat. Je kan samenwerken met windtunneltechnologie, de manier waarop je de windtunnel gebruikt en de manier hoe je de auto in kaart brengt in de windtunnel. Dat geldt ook voor de manier hoe je toegang krijgt tot foto’s van de auto’s, enzovoorts. Ik denk dat dit opgehelderd moet worden, zodat duidelijk is wat de Formule 1 in de toekomst wil toestaan.”

Renaults protest tegen Racing Point richt zich op de brake ducts van de RP20. Vorig jaar leverde Mercedes dit onderdeel aan Racing Point, maar sinds dit jaar moeten alle teams zelf de brake ducts ontwerpen omdat het een ‘listed part’ is. Het protest is volgens Renault vooral gericht op het definiëren van hoeveel samenwerking tussen teams er mag zijn in de toekomst. Ook voor McLaren is dat een ‘sleutelvraag’ waarop Seidl graag een antwoord wil hebben. “Het is niet zozeer over het doen van iets legaals of illegaals. Zoals gezegd is er in de reglementen ruimte om meer te doen dan alleen foto’s te nemen in de pits. Dat is waarom het belangrijk is om deze verhelderingen nu te krijgen.”

Met medewerking van Luke Smith