Verslag vrije training

Formule 1 GP van Las Vegas

Regen legt eerste vrije training GP van Las Vegas stil

Doordat gestage regenval het circuit van de Las Vegas Grand Prix in een ijsbaan veranderde, werd er tijdens de eerste sessie van de vrije training van de Formule 1 geen betekenisvolle actie afgewerkt.

Filip Cleeren

Bewerkt: 20 nov 2026, 04:40

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Autosport



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"Als we op een circuit als Vegas rijden en het regent, dan zitten we eerlijk gezegd in de problemen", voorspelde Racing Bulls-coureur Liam Lawson nadat hij in Brazilië de regenbanden van dit jaar had geprobeerd.

Zijn opmerkingen sloten aan bij de algemene stemming in de paddock. De Pirelli-banden zijn lastig op temperatuur te krijgen, zeker op een circuit met lage bochtensnelheden en ijzige temperaturen zoals het 6 kilometer lange stratencircuit in de gokstad.

De woorden van Lawson bleken relevant toen de hemel donderdagochtend in Nevada met tussenpozen openging. Vlak voor de start van VT1 om 16.30 uur lokale tijd kwam er nog meer regen.

Omdat er voor de rest van het weekend weinig regen werd verwacht, leverde dat logischerwijs een sessie op met amper actie. Fans die de torenhoge ticketprijzen voor het evenement hadden betaald, konden voor spektakel beter naar de blackjacktafels uitwijken.

De baan op gaan op het gladde asfalt, met de muren vlakbij, voelde ook als een gok. Maar alsof hij de thuisfans in elk geval iets wilde bieden, was Sergio Pérez van het Amerikaanse team Cadillac de eerste die de omstandigheden trotseerde. Hij ging op full wets naar buiten voor een verkennende ronde. Later kregen hij gezelschap van Haas-duo Rafael Camara en Ryo Hirakawa, waarbij laatstgenoemde in plaats van Oliver Bearman een rookie-sessie in VT1 afwerkte.

Ook de tweede Cadillac van Valtteri Bottas verkende de slechte omstandigheden. Hij vierde zijn bevestiging voor 2027 met een flinke zwieper op zijn enige ronde, waarmee de twee Amerikaanse teams in elk geval niet kon worden verweten dat ze geen bijdrage leverden.

Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ook tv-kijkers en gokkers die rondetijden en longruns wilden analyseren, kwamen bedrogen uit. Toch werd VT1 juist een van de meest fotogenieke sessies van het jaar. Las Vegas Boulevard is op zichzelf al fotogeniek, maar door de regen verdronk de Strip nog verder in neongetinte reflecties, kleuren die Hunter S. Thompson ongetwijfeld had kunnen waarderen.

"Geweldig, het is een prachtige Strip", keek Ferrari-reservecoureur Dino Beganovic zijn ogen uit terwijl hij Lewis Hamilton in deze sessie verving.

"Geniet van het uitzicht... maar we komen deze ronde binnen, graag", klonk het zakelijke antwoord van Ferrari.

Beganovic kon er net zo goed van genieten, want in de garage blijven was voor de Zweeds-Bosnische coureur vanaf het begin geen optie. Om een van de vier verplichte rookie-sessies in VT1 voor de teams te laten meetellen, moeten coureurs minstens één keer de garage verlaten.

Dat verklaart waarom alle drie de rookies naar buiten gingen, onder wie Jak Crawford, die bij Aston Martin inviel voor Fernando Alonso. Zij zullen wel balen dat de zeldzame kans door het gebrek aan echte kilometers weinig opleverde.

Terwijl wereldkampioen Kimi Antonelli melding maakte van aquaplaning, hadden meerdere ervaren coureurs bijna contact met de muren. Alex Albon schoot aan het einde van de Strip rechtdoor in bocht 11, terwijl Audi-coureur Nico Hülkenberg zich ook verremde voor de doorweekte linkerbocht.

"Het is bijna een ijsbaan", meldde Red Bull-coureur Max Verstappen, een Nederlander die stratencircuits toch al nooit bijzonder warm heeft omarmd.

Uiteindelijk probeerden op vijf coureurs na alle rijders de omstandigheden uit. De vier auto's van McLaren en Racing Bulls zagen ervan af, terwijl ook Aston Martin-coureur Lance Stroll er niet bepaald veel zin in leek te hebben.

Camara en het Alpine-duo Pierre Gasly en Franco Colapinto waren de enige drie coureurs die twee keer naar buiten gingen. De Argentijn leek bijna de beelden van zijn zware kwalificatiecrash van 2024 voor Williams te herhalen, toen hij op het rechte stuk kort de controle over zijn auto verloor.

Voor alle duidelijkheid: er werden geen rondetijden genoteerd.

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- Het Motorsport.com-team

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