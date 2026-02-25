Regen baart teams zorgen bij start F1-seizoen: "Enorme uitdaging"

Na een shakedown van (per team) drie dagen in Barcelona en twee officiële F1-tests in Bahrein is de Formule 1 klaar voor een potentieel historisch seizoen. Het nieuwe technische reglement heeft de koningsklasse flink op de schop gegooid en veiligheidsoverwegingen hebben al geleid tot aanpassingen in de startprocedures voor 2026 en tot een lagere limiet op de hoeveelheid energie die op de rechte stukken mag worden teruggewonnen.

Een van de minder belichte onderwerpen is het racen in de regen. Met alle nieuwe techniek en nieuwe, smallere Pirelli-banden, en tot nog toe weinig kans om in natte omstandigheden te testen, bestaan er serieuze zorgen over hoe de nieuwe generatie auto's zich zal gedragen in natte omstandigheden. De beide driedaagse tests in Bahrein vonden plaats onder warme en zonnige – soms winderige – omstandigheden, terwijl de shakedown in Barcelona vooral koud was, behoudens de natte maandag waarop alleen Ferrari en Red Bull Racing in actie kwamen.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Ferrari

De afgelopen seizoenen was zicht het grootste probleem in de regen. Een onvoorzien neveneffect van de overstap naar grondeffectaerodynamica in 2022 was de hoeveelheid water die naar achteren werd afgevoerd en de enorme spray die achter de auto omhoog werd gegooid. Nu verschuift de aandacht naar het gedrag van de auto's bij accelereren en vertragen. Onder de nieuwe motorreglementen komt bijna 50 procent van het vermogen van de elektrische componenten. Een groot deel van de vertraging zal daardoor via de elektromotoren verlopen, en minder via conventionele remmen.

Geen natte test

"Ik heb de 2026-auto voor het eerst in vochtige omstandigheden gereden in Fiorano", aldus Haas-coureur Oliver Bearman tijdens de eerste test in Bahrein. "Natuurlijk deed ik het rustig aan. Maar het is zeker een vraagteken. Met de snelheden die we halen en de hoeveelheid vermogen die we hebben, vooral aan het begin van het rechte stuk, is het iets waar we allemaal alert op moeten zijn. Het is jammer dat we eigenlijk geen echte natte test kunnen doen."

Zo’n test staat wel op de planning in het weekend voorafgaand aan de Grand Prix van Australië, maar zal worden afgewerkt met zogeheten 'mule cars' van McLaren en Mercedes, op een kunstmatig natgemaakt circuit in Bahrein. Dat maakt de omstandigheden niet volledig representatief. Bovendien is het doel van die test vooral om bandenleverancier Pirelli te helpen bij het verbeteren van zijn regenbanden – momenteel is het rondetijdverschil tussen de full wets en intermediates te groot – en niet om coureurs te laten wennen aan hoe de auto's reageren bij (te) weinig grip.

"Het is een enorme uitdaging om dit te testen en te begrijpen, echt enorm", zei Racing Bulls-teambaas Alan Permane in Bahrein. "We kunnen simuleren wat we moeten doen bij minder grip. Maar feit blijft dat je een enorme energieterugwinning hebt op de achterwielen. Onder droge omstandigheden zoals hier gebruiken we de achterremmen nauwelijks. Je remt van 330 km/u naar 60, 70 of 50 km/u [in bocht 1 in Bahrein] zonder de achterremmen aan te raken. Zó krachtig is de MGU-K. Het wordt zeker een uitdaging."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Formula 1

Op de vraag waarom Racing Bulls, net als Ferrari en 'grote broer' Red Bull, niet al in Barcelona de natte baan op was gegaan, zei Permane. "We hebben overwogen om in Barcelona te rijden. Maar met slechts één auto en geen reserveonderdelen vonden we het risico te groot. Ik denk dat de meeste teams in dezelfde situatie zaten, maar nuttig was het zeker geweest."

