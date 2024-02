Regels of nieuwe technologie? Wat F1 nodig heeft om kleur op de grid te krijgen

Het is de afgelopen seizoenen een enorme trend in de Formule 1: grote delen van de auto's zijn ongespoten. Het zwarte van het koolstofvezel is ook dit jaar veel op de bolides te zien, misschien wel meer dan ooit tevoren. Het is niet heel gek, want in het grondeffecttijdperk is het belangrijk om elke gram te besparen. De auto's zijn al zwaar en dan is alles wat je kunt meepakken mooi meegenomen.

Het overwegend zwarte veld roept echter de vraag op of de FIA moet ingrijpen. Als voorbeeld van een auto met te veel kaal koolstofvezel wordt de A524 aangedragen. De Alpine is op wat strepen en een ingekleurde sidepod helemaal zwart - al nam Alpine bij de testdagen nog een wat kleurrijkere voorvleugel mee - en dat valt niet bij iedereen goed. De vraag is dan ook of de FIA in moet grijpen met regels omtrent de kleurstellingen.

Het idee klinkt mooi, maar het is in de praktijk lastig te handhaven. F1-teams doen er alles voor om mazen in de wet te vinden en het gaat veel geld en tijd kosten om een heel reglement voor de kleurstellingen op te stellen. Die mening is ook een van de grootste fabrikanten van verf in de koningsklasse van de autosport, Silverstone Paint Technology, toegedaan. Het bedrijf onder leiding van Mark Turner voorziet veel teams van hun verf en de topman betwijfelt of regels wel zullen helpen. "Ik denk niet dat je het makkelijk kunt handhaven. Het kan heel moeilijk zijn om te bepalen welke onderdelen gespoten moeten worden, wat voor soort liveries er moeten komen en wat het minimale is voor de teams", aldus de Engelsman in gesprek met Motorsport.com.

Ondanks dat regelgeving naar alle waarschijnlijkheid geen uitkomst biedt, gelooft Turner niet dat we tot in lengte van dagen veel zwart op de grid zien. De verfspecialist denkt dat het vooral een probleem van de huidige generatie auto's is. De wagens zijn groot, breed en daardoor zwaar en vanaf 2026 moet alles weer kleiner en smaller worden. Hij linkt de huidige problemen dan ook vooral aan de grondeffect-wagens. "Het verkleinen van de massa van de verf stond al op de agenda, maar het had nooit de prioriteit. Dat is door de grotere auto's wel veranderd", aldus Turner. "Het oppervlak is een stuk groter dan begin deze eeuw. Tijdens het hybridetijdperk zijn de auto's alleen maar breder geworden. Daardoor is de massa van de verf ook groter en dus belangrijker geworden. De kosten stijgen ook." Hoeveel weegt de verf op een auto zo ongeveer? "Ik kan geen namen noemen, maar drie jaar geleden was de zwaarste livery ongeveer drie kilo." Naar verluidt is dat nu met de modernste spuittechnieken maximaal een kilo.

Snelle ontwikkeling verftechnologie

Turner denkt dat de bodem van de verftechnologie nog lang niet in zicht is. "Uiteindelijk komt er een baanbrekende innovatie", legt hij uit. "Dat kan ook gebeuren door samen te werken met engineers. We kunnen dan kijken waar het volgens hen handig is om niet te verven, want dan maken we daar speciale verf voor. Het gaat ons een technologische voorsprong geven als we zulke verf ontwerpen. Dat is iets waar F1 altijd over gaat: innoveren en de grenzen verleggen."