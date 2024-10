Het schema van de Formule 1 Grand Prix van Mexico lijkt op het eerste gezicht vrij normaal, maar toch is er iets anders. De tweede training op het Autodromo Hermanos Rodriguez duurt namelijk niet zoals gebruikelijk een uur, maar de coureurs krijgen anderhalf uur om rond te rijden op het parcours in Mexico-Stad. Dat heeft alles te maken met Pirelli, die deze sessie wil gebruiken om de banden voor volgend jaar te testen.

Sterker nog, de tweede training staat volledig in het teken van het testen van de banden voor volgend seizoen. De C4, C5 en C6 - de zachtste banden van de Italiaanse fabrikant - zijn naar Mexico gevlogen en de teams werken samen met engineers van Pirelli een specifiek testprogramma af. Elke coureur krijgt twee setjes banden voor die training. Een daarvan is een band van 2024, de andere een prototype voor volgend seizoen. Daarmee wil Pirelli een vergelijk maken tussen de banden van nu en die van volgend jaar. Welke compound ze krijgen dat weten de teams en de coureurs niet. Het ene team rijdt dus met de hardere band en de andere met de zachtste of de middelste uit de reeks die Pirelli meeneemt. Om geen duidelijkheid te bieden welk team welke band heeft, is er geen kleur op de zijkant van de banden aangebracht. Deze zijn voor deze test volledig zwart.

Het plan is dat er een performancerun en een longrun op elke set gereden wordt. Voor de performance- en longruns is een specifiek aantal rondes vastgelegd en elk team moet dat aantal rondjes rijden. Ook is vooraf bepaald hoeveel benzine de coureurs per run mee moeten nemen.

Om de renstallen ook de ruimte te geven om zich goed voor te bereiden op de Grand Prix in Mexico krijgen ze een extra setje mediums om tijdens de training een half uur data te verzamelen waar de rest van het weekend wat mee gedaan kan worden. Dat setje mag echter alleen in de tweede training ingezet worden. Het betekent dus niet dat deze mediums opgespaard mogen worden om ze later in het weekend alsnog in te zetten.

Pirelli benadrukt dat dit voor hen een belangrijke sessie wordt. De data die verzameld wordt, wordt door de engineers van de bandenfabrikant geanalyseerd en op basis daarvan zullen de compounds gefinetuned worden. Het resultaat daarvan krijgen de teams tijdens de groeptests in Abu Dhabi te zien. Deze test staat op de dinsdag na de laatste Grand Prix van het jaar gepland.