Mateschitz over GP Oostenrijk: "Signaal aan rest van de wereld"

Op 5 juli vindt met de Grand Prix van Oostenrijk de seizoensopener plaats. Een week later op 12 juli volgt een tweede ontmoeting op de Red Bull Ring, de Grand Prix van Stiermarken geheten, vernoemd naar de deelstaat waarin het circuit ligt.

Achter de schermen is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de organisatie van de seizoensstart in Oostenrijk. Naast Liberty Media zelf was er een grote rol weggelegd voor frisdrankenfabrikant Red Bull, dat eigenaar is van het circuit in Spielberg. Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz is trots op de geleverde prestatie. “We hebben de uitdaging voor deze unieke gebeurtenis in de Formule 1 met beide handen aangegrepen en kijken uit naar beide weekends. We gaan spannende races zien op Spielberg, en het is een sterk signaal aan de rest van de wereld dat zaken mogelijk zijn.”

Het is voor het eerst dat Oostenrijk gastheer is van de opening van een Formule 1-seizoen en het is ook voor het eerst dat er twee weken achter elkaar op hetzelfde circuit een officiële Grand Prix Formule 1 wordt verreden. Om de veilgheid van alle betrokkenen te garanderen wordt er geen publiek toegelaten tot beide evenementen.

Red Bull-teambaas Christian Horner is blij dat er weer geracet gaat worden. “Red Bull heeft alles uit de kast gehaald om deze Oostenrijkse GP op poten te zetten en een veilige start van het seizoen te garanderen. Het is een fantastische locatie en we zijn er zeer content mee dat we er onze campagne voor de wereldtitel kunnen beginnen.”

Na de dubbele ontmoeting in Oostenrijk reist het circus af naar de Hungaroring waar op 19 juli de Hongaarse Grand Prix wordt verreden. Vervolgens staan races in Engeland (26 juli en 2 augustus), Spanje (16 augustus), België (30 augustus) en Italië (6 september) op het programma. De rest van de kalender wordt later bekendgemaakt.