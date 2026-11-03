Formule 1 GP van Mexico

Red Bulls cruciale strategische keuze achter Verstappens zege in Mexico uitgelegd

Waar Red Bull in Austin niet "open-minded" genoeg was, bracht het team die les in Mexico meteen in de praktijk. Volgens zowel Verstappen als Laurent Mekies leidde dat tot een cruciaal moment in de Mexico City Grand Prix

Ronald Vording

Gepubliceerd: 3 nov 2026, 09:44

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Hoewel zondag op het Autodromo Hermanos Rodriguez bovenal de dag van Kimi Antonelli was, waren er in de paddock natuurlijk nog twee andere grote verhaallijnen: de spanningen bij Ferrari en hoe Frederic Vasseur daarmee om zal gaan, en de zesde overwinning van Max Verstappen in Mexico.

Toen dat laatste ter sprake kwam tijdens de persconferentie na de race, grapte de Nederlander meteen:

"Ja, ze zouden het eigenlijk de Grand Prix van ‘Maxico’ moeten noemen. Dat zou geweldig zijn."

Bij nadere beschouwing zijn er meerdere factoren die ten grondslag liggen aan Verstappens indrukwekkende staat van dienst in Mexico. Tijdens de Honda-jaren van Red Bull beschikte de Japanse fabrikant over een uiterst effectieve turbo voor het rijden op grote hoogte — deels ontwikkeld op basis van kennis uit de luchtvaartindustrie — waardoor Red Bull op motorisch vlak vaak zeer competitief was.

Daarnaast blinkt Verstappen zelf uit in het beheersen van omstandigheden met weinig downforce, die Mexico traditioneel tot een verraderlijk en glibberig circuit maken. Onder die omstandigheden glijden coureurs nog meer dan gebruikelijk, maar juist daarin weet Verstappen zich keer op keer te onderscheiden.

In 2026 speelde echter ook een andere factor een belangrijke rol: strategie.

Red Bull brengt lessen uit Austin meteen in de praktijk

Waar Red Bull in Austin fouten maakte en volgens zijn coureurs te koppig vasthield aan de zachtere compounds, terwijl het niet open genoeg stond om te reageren op wat er tijdens de race gebeurde, bleek in Mexico juist het tegenovergestelde het geval.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Vanwege de tijdstraf van vijf seconden voor Charles Leclerc besloot Red Bull meteen om tegelijk naar binnen te komen, ook al strookte dat niet helemaal met de vooraf geplande bandenstrategie. Verstappen was immers op mediums gestart en zou normaal gesproken langer zijn doorgereden, maar Red Bull begreep dat de baanpositie cruciaal was op het Autódromo Hermanos Rodríguez, waar het effect van vuile lucht groot was en inhalen ook lastig was door de regels rond de power unit.

Red Bull wist dat Leclerc het voordeel zou hebben van meerdere ronden op versere banden als het team langer buiten was gebleven. Met een latere pitstop zou Verstappen dus achter Leclerc weer de baan op zijn gekomen. De viervoudig wereldkampioen zou dan wel het voordeel van nieuwere banden hebben gehad, maar Red Bull koos voor baanpositie — tot grote tevredenheid van Verstappen.

“Ik denk dat Charles simpelweg wegreed. Ik kon niet echt bij hem in de buurt blijven”, gaf Verstappen na de race toe. “Ik had niet de snelheid om hem te volgen, maar tegelijkertijd bleef ik wel binnen dat venster van ongeveer vijf seconden. Daarom heeft het team er volgens mij heel goed aan gedaan om hem te volgen.”

Naast het eerdergenoemde gevaar dat Leclerc op verse banden vormde, speelde volgens Verstappen ook nog een andere factor mee:

"Het is altijd heel lastig om, wanneer je een tijdstraf van vijf seconden hebt, die ook echt precies vijf seconden te maken, dus ik kwam voor hem."

In de praktijk duren pitstops met een tijdstraf van vijf seconden vaak zelfs langer, omdat monteurs de auto niet te vroeg willen aanraken en daarom een bepaalde marge inbouwen. Red Bull wist dat het daarvan kon profiteren als het in dezelfde ronde naar binnen zou komen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Het enige nadeel van die beslissing was dat Verstappen een uitzonderlijk lange stint op de softs moest afwerken. Daarop merkte race-engineer Gianpiero Lambiase via de boordradio op dat Red Bull opnieuw een van Verstappens “magische Mexico-stints” nodig zou hebben. In de praktijk bleek die aanpak inderdaad te werken, al vreesde Verstappen even dat hij uiteindelijk het slachtoffer zou worden toen hij de safety car de baan op zag komen.

"Charles zat heel dichtbij, maar tegelijkertijd is het hier heel moeilijk om te volgen omdat alles oververhit raakt. Dat heeft mij waarschijnlijk ook geholpen, want ik denk dat Charles op een gegeven moment moest liften vanwege de koeling. Dat was best prettig voor mij.

"Maar toen ik de safety car naar buiten zag komen, net toen ik uit de laatste bocht kwam en ik niet naar binnen kon, dacht ik: dit meen je niet, want dat was voor mij waarschijnlijk het einde van het verhaal geweest."

Een daaropvolgende rode vlag gaf Verstappen de kans om ook van banden te wisselen, al betekende het ook dat er nog een staande start zou komen – niet per se het sterkste punt van Red Bull dit jaar.

"Uiteindelijk werd het een rode vlag, dus toen werd alles gereset. Ik maakte me een beetje zorgen, omdat onze starts dit jaar niet geweldig zijn geweest, maar gelukkig waren ze vandaag twee keer juist goed, en dat heeft me vervolgens naar de finish gebracht."

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Red Bull verrast door milde straf voor Leclerc

Teambaas Laurent Mekies prees na de race ook het strategieteam en erkende dat het team zich meteen had herpakt na de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar de uitvoering niet op het gewenste niveau was geweest.

"Het was opnieuw een extreem sterke uitvoering. Het team is zo sterk wanneer de racedag aanbreekt en nemen in elke race veel risico's. Het slagingspercentage is behoorlijk indrukwekkend, ook al was, zoals je zei, niet alles perfect in Austin", antwoordde Mekies toen Motorsport.com hem naar de strategie vroeg.

"Het zijn de gebruikelijke mensen in de strategiegroep en de mensen aan de pitmuur die hiermee kwamen toen we hoorden dat Charles naar binnen kwam. Dat was de beste optie. We hadden, rekening houdend met de straf, net genoeg marge voor hem. We waagden de gok en het werkte."

Red Bull vond ook dat de straf zelf nogal mild was, gaf Mekies toe.

"Het eerste wat in je opkomt, is dat dat een straf moet zijn. En daarom waren we zeker een beetje verrast dat het zo lang duurde voordat we de bevestiging van de straf zagen.

"En in zekere zin waren we er ook verbaasd over dat het maar vijf seconden was. Want waarschijnlijk had Charles op het moment dat ze die straf gaven volgens mij sowieso al vijf seconden voorsprong op Lewis.

"Dus het voelde wat licht, maar het is wat het is. We racen met wat we hebben."

Uiteindelijk bleek het nog steeds genoeg voor Verstappens derde overwinning van het seizoen, waarmee hij ook opschoof naar de tweede plaats in de WK-stand. De Nederlander heeft Motorsport.com echter al verteld dat als hij als tweede of derde eindigt in de eindstand, dat voor hem "niets" zou betekenen, omdat het hem alleen om het winnen van de wereldtitel gaat.

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- Het Motorsport.com-team

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