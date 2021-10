Red Bull zoekt op filmdag in Turkije naar extra topsnelheid

Red Bull Racing gebruikte de honderd kilometer op Istanbul Park niet alleen voor commerciële doeleinden, maar vooral om zich voor te bereiden op de beslissende fase van het seizoen. Testrijder Alexander Albon hield zich vooral bezig met het vinden van extra topsnelheid, nadat rivaal Mercedes in het GP-weekend erg sterk voor de dag kwam.

Ondanks de Pirelli-demonstratiebanden en het beperkte aantal kilometers kon het team nog wat nuttige data verzamelen met het oog op de komende races. De omstandigheden waren in tegenstelling tot het raceweekend zonnig en droog, wat Red Bull uiteraard zeer goed uitkwam. Naar verluidt werd er met verschillende afstellingen van de ophanging gereden, met het oog op het zeer hobbelige asfalt van het Circuit of the Americas waar de Formule 1 over anderhalve week te gast is. Daarnaast reed Albon met vleugels die aanzienlijk vlakker waren afgesteld dan tijdens het GP-weekend. Blijkbaar zochten de engineers van het team naar manieren om de topsnelheid van de RB16B te vergroten om de suprematie van Mercedes te counteren.

In de Turkse GP kwam Max Verstappen tot een topsnelheid van 297,1 kilometer per uur (de laagste van het veld), ten opzichte van 310,7 kilometer per uur van rivaal Lewis Hamilton. Je zou kunnen stellen dat de Nederlander het grootste deel van de race alleen reed en enkel bij het inhalen van een achterblijven kon profiteren van een slipstream, maar datzelfde kan gezegd worden van winnaar Valtteri Bottas. De Fin tikte 307,6 kilometer per uur aan. Sergio Perez topte ondanks zijn inhaalrace 303,0 kilometer per uur.

Het aanzienlijke verschil in topsnelheid was overduidelijk, en het is niet meer dan logisch dat men in Milton Keynes naar manieren zoekt om dit verschil te verkleinen. Een extra filmdag kan dan net dat beetje extra opleveren. De verwachting is dat de baan in Texas beter past bij de Mercedes, waarna de circuits in Mexico en Brazilië meer op het lijf van Red Bull Racing geschreven zijn.

