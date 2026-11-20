Formule 1 GP van Las Vegas

Red Bull zoekt oorzaak van klachten Max Verstappen: "hetzelfde als in Brazilië"

Pierre Waché verduidelijkt na de eerste vrije trainingen dat Red Bull opnieuw met een balansprobleem kampt. Het team heeft zijn kleine upgrade in Las Vegas door de regen nog niet kunnen testen

Ronald Vording

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 08:44

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Na de trainingen van donderdag in Las Vegas heeft Red Bull, net als alle andere Formule 1-teams, weinig antwoorden. Isack Hadjar eindigde uiteindelijk als vierde op de tijdenlijst, maar dat zegt weinig nu er voor de rest van het weekend geen regen meer wordt verwacht.

De omstandigheden waren op de trainingsdag dus niet representatief en precies daarom bleef Max Verstappen zo lang in de garage. Pas in de laatste vijf minuten, na de late rode vlag, zette de Nederlander zijn eerste getimede ronde neer. Er viel simpelweg weinig te leren.

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Het begon met een vermoedelijk probleem met de power unit. Verstappen meldde op zijn out-lap een gebrek aan vermogen. Red Bull liet weten dat dit vooral met de lage temperaturen te maken had en dat het vanzelf beter zou worden, maar Verstappen reageerde: "Dit is niet normaal!"

Na afloop van de sessie gaf technisch directeur Pierre Waché uitleg over die klachten, die ook bij Verstappens teamgenoot Hadjar te horen waren.

"Ik denk dat het vooral om het energiemanagement en de inzet van de MGU-K over de ronde gaat. Op dat vlak moest er wat fijnafstelling gebeuren om ervoor te zorgen dat het voor de ronde optimaal is", zei Waché.

"Als de grip in deze omstandigheden zo laag is, kost het ons wat tijd om het energiemanagement daarop aan te passen."

Dat was echter niet de enige klacht van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen zei ook over de boordradio: "Deze auto is niet goed, jongens, hetzelfde probleem als in Brazilië."

Waché benadrukte dat dit niets te maken had met de DM01-power unit, en ook niet met de motorrem, een ander punt waar Verstappen dit jaar regelmatig last van heeft gehad. Het ging puur om de balans van de auto.

"Nee, dat gaat niet over de power unit. Het gaat om de balans van de auto. Hij was niet tevreden over hoe de auto zich gedroeg. We proberen te begrijpen waar het vandaan komt."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

In São Paulo zei Verstappen dat de balans na de eerste stint op intermediates volledig was veranderd. Volgens hem kon dat niet volledig worden verklaard door de overstap naar slicks, omdat de auto ook in de slotronden op inters heel anders aanvoelde dan in de beginfase.

Tijdens de training in Las Vegas kreeg Verstappen met dezelfde balansproblemen aan de achterkant van de auto te maken. Red Bull gaat dat richting de kwalificatie onderzoeken.

Hadjar zei desondanks dat hij "een goed gevoel" heeft bij dit stratencircuit, al wil Waché dat optimisme nog niet helemaal delen.

"Ik ben nooit optimistisch. We hebben veel werk te doen, maar het is onbekend waar we staan. Volgens mij komt iedereen met een soort update. Sommige teams komen zelfs met motorupdates.

"We zullen zien waar we staan. Dat is lastig te zeggen. Op dit moment is Max niet heel blij met de auto en Isack wel. We moeten eraan werken en bekijken hoe we dit kunnen doortrekken naar de omstandigheden van morgen."

Waché sprak over upgrades en ook Red Bull heeft een kleine update meegenomen naar de woestijn van Nevada. Het gaat om een kleine aanpassing aan de endplate van de voorvleugel, die volgens Hadjar "minder dan een tiende" waard is.

Door de lastige omstandigheden heeft Red Bull het nieuwe onderdeel echter nog niet kunnen testen. Daarvoor moet het team wachten tot de derde training.

"Ja, wij hebben ook een update meegenomen. We willen die hier vooral testen. Het was de bedoeling om dat in VT1 te doen, maar dat lukte niet, en hetzelfde geldt voor VT2. We moeten ermee in droge omstandigheden rijden en hopen dat we dat morgenochtend kunnen doen."

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto

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- Het Motorsport.com-team

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