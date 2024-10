Voor het eerst sinds de sprintrace in Oostenrijk wist Max Verstappen de zege op te eisen dit seizoen. Het voelde 'als vanouds' voor de regerend wereldkampioen, die daarmee goede zaken deed in de titelstrijd. "Hij had een goede start en reed toen met vertrouwen en lette op zijn banden", vat Red Bull-adviseur Helmut Marko tegenover ServusTV de race van Verstappen samen. Bij McLaren lette men vooral op het bandenmanagement van Verstappen, maar Red Bull zag dat het daarmee wel goed zat. "We vergeleken de situatie de hele tijd met die van Norris, die dacht dat onze achterbanden al begonnen te slijten. Maar Max had dat onder controle en controleerde de race heel goed."

Marko benadrukt daarbij wel dat Verstappen het geluk had dat Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz in de openingsfase tijd verloren door een rondenlang duel. Volgens de Oostenrijker hadden zij namelijk nog een bedreiging kunnen vormen voor Verstappen. "Als de Ferrari's meer teamwerk hadden verricht, dan was het nog lastiger geworden voor Norris." Of Ferrari hier de nummer twee is achter Red Bull? "In de race zou ik zeggen van wel. Zij waren bijna tien ronden lang heel hevig in gevecht waardoor ze allebei tijd verloren. Uiteindelijk waren zij verrassend snel, met name Sainz. Misschien was dat [onderlinge duel] een voordeel voor ons, anders hadden ze in onze buurt gekomen", vermoedt Marko.

Niet alleen de Ferrari-coureurs leverden een vermakelijk duel af. Ook Red Bull-coureur Sergio Pérez en RB F1-coureur Yuki Tsunoda hadden het met elkaar aan de stok. Over dat duel zelf wil Marko weinig kwijt, wel was er lichte teleurstelling te voelen over de prestatie van Pérez, die slechts negende werd en dus geen punten pakte. "Sergio won wel een positie, wat we niet helemaal verwacht hadden. En het verschil in rondetijden met Max was behoorlijk groot", wijst de adviseur aan.

Na de sprintrace gaat de focus naar de kwalificatie voor de Grand Prix, waar om veel meer punten gestreden wordt dan in de sprintkwalificatie. De teams mogen na die sprintrace en voor de kwalificatie nog aan de auto sleutelen, aangezien de eerste parc fermé-fase voorbij is en pas weer ingaat vanaf de kwalificatie. "We moeten bovenal een optimale afstelling voor de race vinden, want zoals je hebt gezien kun je hier inhalen", legt Marko de prioriteiten van Red Bull uit. "We moeten naar de bandenslijtage kijken en dat moeten we zien te verbeteren ten opzichte van Ferrari. Maar het belangrijkste is dat we voor Norris eindigen en als alles weer goed verloopt, kunnen we [in de kwalificatie] weer op de eerste startrij staan", besluit hij.