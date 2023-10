Red Bull ziet niks in verplichte stintlengtes in F1: Maakt het voorspelbaarder

Vanwege veiligheidszorgen rondom de Pirelli-banden in Qatar besloot de FIA om maximale stintlengtes van achttien ronden in te voeren. Dat resulteerde in een verplichte driestopper, wat de teams tot verschillende strategieën dwong. Het leidde ook tot de vraag of zoiets standaard ingevoerd moet worden, maar daar heeft Christian Horner geen oren naar. "Je moet de vrijheid geven, dat zorgt voor creativiteit", stelt de Red Bull-teambaas. "Verplichte pitstops? Dat heeft gevolgen voor het einde van de kwalificatie, hoeveel ronden je in de kwalificatie afwerkt om banden voor de race te besparen. Dat lijkt me niet logisch. Je wil de race zo snel mogelijk afwerken, of dat nu met één, twee of drie pitstops is. Dat is hoe het moet zijn."

"Vanuit veiligheidsoogpunt begrijp ik volledig waarom ze dat hebben gedaan", doelt Horner op het instellen van een maximale stintlengtes. "Misschien was het strategisch gezien niet de optimale strategie voor deze race. Een tweestopper, bandenslijtage en andere zaken zouden een rol gaan spelen. Maar het was een andere race en het stelde de strategen op een andere manier op de proef."

Volgens Horner is dat echter niet alleen maar positief bedoeld. "Het maakte het veel voorspelbaarder omdat je wist wat de maximale stintlengte van elke auto was", stelt de Brit. "Voor ons draaide het om het managen van het risico en de kans op een safety car binnen de laatste tien ronden. Daarom reden we met een verre van optimale strategie om ervoor te zorgen dat we de marge hadden in het geval dat de coureurs achter ons een gratis pitstop zouden krijgen en Max in zo'n geval de best mogelijke banden had. Het was dus een risicobeperkende strategie, met name in die laatste tien [ronden]."

Max Verstappen won de Grand Prix van Qatar, maar mede dankzij de verplichte driestopper kon hij niet meer dan 4,8 seconden wegrijden van Oscar Piastri. Als raceleider liet hij het tempo wat zakken om zich tegen een late safety car-fase te beschermen. Bovendien schittert de Nederlander juist in het bandenmanagement, maar kon hij daar dus niet van profiteren door de vastgestelde maximale stintduur. Pirelli merkte na de enige vrije training op dat er door de 'piramide-kerbstones' op het Losail International Circuit scheuren konden ontstaan in de banden en zag zich genoodzaakt om maximale stintlengtes in te voeren. De FIA wijzigde bovendien de track limits in bocht 12 en 13, waardoor een speciaal ingelaste training kwam zodat de coureurs de aangepaste track limits konden verkennen.