Formule 1 GP van Mexico

Red Bull vindt ‘disconnect’ in RB22 na F1-trainingen Max Verstappen en Isack Hadjar

Volgens technisch directeur Pierre Waché was er tijdens de vrijdagse trainingen ‘een disconnect’ tussen de voor- en achterkant van de RB22. Max Verstappen noemt het rijden op de hoogte van Mexico ‘niet erg leuk’ onder het nieuwe reglement.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 12:21

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Red Bull heeft naar eigen zeggen nog werk aan de winkel na de vrijdagse Formule 1-trainingen in Mexico. Max Verstappen besloot de dag als vijfde op drie tienden van de kop, maar dat was inclusief schade die hij opliep tijdens incident met Liam Lawson. Verstappen noemde dat moment in de media pen ‘niet erg slim’ van de Racing Bulls-coureur op het moment dat Lawson nog voor zijn zitje vecht.

De stewards hebben beide coureurs een gridstraf van één plek opgelegd, wat logischerwijs de meest vervelende consequentie is, al heeft het moment ook invloed gehad op Verstappens trainingsdag – mede doordat het de enige sessie van de dag was voor de Nederlander, die Ayumu Iwasa tijdens de eerste training in zijn RB22 zag plaatsnemen.

“De barge board, of hoe dat ding ook heet, was afgebroken. Dus daardoor verlies je natuurlijk downforce”, zei Verstappen toen Motorsport.com hem vroeg naar de omvang van de schade.

Met dat downforceverlies in gedachten oogde de achterstand op de snelste Ferrari nog helemaal niet zo gek, al was Verstappen alsnog niet helemaal te spreken over de balans van zijn auto. “Het was niet slecht, maar er zijn nog een paar dingen die ik wil verbeteren. Natuurlijk had ik maar één sessie en ik denk dat het voor niemand geweldig aanvoelt qua grip. Dat voel je meteen en vervolgens kijk je naar de onboards van alle anderen. Volgens mij heeft niemand echt plezier in het rijden. Dus ja, ik moet gewoon nog iets meer snelheid in onze auto vinden om een stap vooruit te zetten.”

Waar Verstappen spreekt over het gevoel achter het stuur en de onboards van andere coureurs, voegt hij toe niet enorm te genieten van het Autodromo Hermanos Rodriguez anno 2026. De enorme hoogte zorgt er altijd voor dat coureurs minder grip en downforce voelen, maar onder het nieuwe technische reglement met de actieve aerodynamica is dat nog meer het geval. “Je glijdt nog meer, je moet heel geduldig zijn met hoe je rijdt. Persoonlijk vind ik het niet de leukste ervaring, maar je weet ook dat het een andere uitdaging is. We moeten gewoon proberen het beter te begrijpen.”

Red Bull ziet ‘disconnect’ in de RB22 op vrijdag

Technisch directeur Pierre Waché erkent net als Verstappen dat er nog werk aan de winkel is bij Red Bull, waarbij hij de vinger op de zere plek legt. “Op dit moment is er een disconnect in de balans tussen de voorkant en de achterkant – de voorkant tijdens het remmen en bij de apex, en de achterkant tijdens het insturen. Er zit duidelijk een bepaalde disconnect in en we proberen die voor morgen op te lossen”, zei Waché toen Motorsport.com hem vroeg naar de belangrijkste beperkingen.

De schade van Verstappen maakte het logischerwijs lastiger voor het team om een goed beeld van de daadwerkelijke balans te krijgen. “Ik denk dat we vooral grip in algemene zin verloren. Op basis van onze analyse was er sprake van schade die de balans aan de voor- en achterkant beïnvloedde. Het is duidelijk dat dit invloed heeft op de hoeveelheid grip die je voelt en op het vertrouwen dat je in de auto hebt. Laten we morgen kijken of de auto beter aanvoelt, wanneer de vloer gerepareerd is.”

Los van het herstellen van de schade moet Red Bull echter ook nog aan de afstelling werken om de disconnect waar Waché het over had aan te pakken. “Het zit duidelijk in de afstelling en ik denk dat we het daarmee ook proberen op te lossen. Het gaat er telkens om een goede balans te vinden tussen de korte runs en de lange runs. Als je dit balansprobleem tijdens de korte run probeert op te lossen, moeten we ervoor zorgen dat dit niet ten koste gaat van de banden.”

Die banden zijn in Mexico sowieso een belangrijke factor. Het geldt niet alleen qua long runs, maar ook in sector 3 tijdens een kwalificatieronde. Ferrari-teambaas Frederic Vasseur heeft al voorspeld dat daar het echte verschil zal worden gemaakt, met name in de langzame bochten van het stadiongedeelte.

“De banden raken duidelijk oververhit in de laatste sector”, erkende Waché. “Het grootste probleem is dat de baantemperatuur tijdens VT2 met meer dan tien graden is gedaald. De long runs waren niet erg representatief voor wat we zondag tijdens de race zullen zien. We moeten daar heel voorzichtig mee omgaan, dus de bandendegradatie zal hoger zijn en misschien is de medium op zondag beter.”

Ferrari de grote favoriet in Mexico?

Waar Ferrari aan bod komt, worden die door velen in de paddock ook meteen als favoriet aangewezen. De kleine turbo kan de Scuderia helpen op hoogte en los daarvan is Ferrari dit hele jaar al sterk gebleken in langzame bochten, waar het circuit in Mexico er veel van kent.

“Ja, ik denk dat ze sinds het begin van het jaar duidelijk de beste zijn in de langzame bochten. Ze hebben veel downforce voor die langzame bochten”, zei Waché. “We zullen zien wat we eruit kunnen halen. Ik denk dat we er niet ver vanaf zitten en ik hoop dat we de strijd met hen aan kunnen gaan.”

Verstappen deelt die hoop, maar ook hij weet dat de rode bolides dit weekend zeer nadrukkelijk in de gaten moeten worden gehouden. “Ze zijn de afgelopen weken al tijdens veel sessies sneller geweest. Dit is een circuit waarop het nog meer om de low-speed performance draait, dus normaal gesproken zou dat in hun voordeel moeten werken”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

Lees ook:

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Red Bull vindt ‘disconnect’ in RB22 na F1-trainingen Max Verstappen en Isack Hadjar



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



2 min



Red Bull vindt ‘disconnect’ in RB22 na F1-trainingen Max Verstappen en Isack Hadjar





Hamilton 'bidt' dat Ferrari-motor heel blijft na uitval in VT2 Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Mexico



1 u



Hamilton 'bidt' dat Ferrari-motor heel blijft na uitval in VT2 Mexico





Marc Marquez verklaart voorzichtige aanpak na uitlopen in MotoGP-sprint Maleisië



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Maleisië



1 u



Marc Marquez verklaart voorzichtige aanpak na uitlopen in MotoGP-sprint Maleisië





Alex Marquez overweegt operatie volgende week en kan GP van Qatar missen



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Maleisië



1 u



Alex Marquez overweegt operatie volgende week en kan GP van Qatar missen

Vorig artikel Hamilton 'bidt' dat Ferrari-motor heel blijft na uitval in VT2 Mexico

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ronald Vording





Verwarring rond F1-superlicentie Colton Herta uitgelegd: waarom hij nog één punt tekortkomt



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



5 u



Verwarring rond F1-superlicentie Colton Herta uitgelegd: waarom hij nog één punt tekortkomt





F1-update: Stewards vinden contact Verstappen en Lawson 'onaccaptabel', Red Bull bespreekt schade



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



6 u



F1-update: Stewards vinden contact Verstappen en Lawson 'onaccaptabel', Red Bull bespreekt schade





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



7 d



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Meer van

Max Verstappen





Max Verstappen haalt uit naar Liam Lawson na botsing in VT2 voor GP van Mexico



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



5 u



Max Verstappen haalt uit naar Liam Lawson na botsing in VT2 voor GP van Mexico





Max Verstappen en Liam Lawson ontvangen allebei gridstraf na clash in F1-training Mexico



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



7 u



Max Verstappen en Liam Lawson ontvangen allebei gridstraf na clash in F1-training Mexico





Het verborgen voordeel van Max Verstappens nieuwe F1-deal dat Red Bull wil benutten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Nederland



2 m



Het verborgen voordeel van Max Verstappens nieuwe F1-deal dat Red Bull wil benutten

Meer van

Ferrari





Russell voorziet belangrijk Ferrari-voordeel bij F1 Grand Prix van Mexico



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



1 d



Russell voorziet belangrijk Ferrari-voordeel bij F1 Grand Prix van Mexico





F1-update: Max Verstappen bespreekt de lessen van Austin, Alonso haalt hard uit



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



1 d



F1-update: Max Verstappen bespreekt de lessen van Austin, Alonso haalt hard uit





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



7 d



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



4 u



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



5 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



5 d



Door Stuart Codling



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



7 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer