Red Bull zegt definitief nee tegen Vettel

Eerder deze week waren er geluiden te horen dat er binnen Red Bull wel sympathie was voor een terugkeer van verloren zoon Vettel, die met de renstal vier keer wereldkampioen werd. Vooral bezieler Dietrich Mateschitz zou het idee genegen zijn, maar de steun van de Thaise kant voor de sterk presterende Alexander Albon zou betekenen dat er simpelweg geen plaats is bij het team uit Milton Keynes.

"We hebben het over dat onderwerp gehad", vertelde Horner bij het Britse Sky Sports. "We blijven achter onze huidige rijders staan. We hebben een geweldig duo met Max en Alex en dat heeft veel potentie voor de toekomst. Jammer genoeg er is verder geen plaats. Ik vrees dat het een definitief nee is. Daar is Sebastian van op de hoogte. Het is ongewoon voor een viervoudige wereldkampioen om nu al zonder zitje te komen staan."

Ook Marko was stellig bij de Oostenrijkse zender ORF: "Er is geen kans voor Sebastian op een zitje in 2021. En dat hebben we hem ook gezegd. Geen kans."

Nadat de deur ook al dicht ging bij Renault, dat voor een terugkerende Fernando Alonso koos, worden de opties zo wel heel beperkt. Op basis van de huidige startgrid is Racing Point, dat in 2021 het fabrieksteam van Aston Martin wordt, de meest competitieve keuze. Maar daar is Lance Stroll de zoon van de eigenaar en is ook Sergio Perez door zijn rol in de geschiedenis van het team nauw verbonden met Racing Point. De Mexicaan heeft ook een langdurig contract.

"Hij heeft enkele opties, ik neem aan dat het ofwel Racing Point is ofwel een jaar eruit. Ik denk niet dat ze Lance gaan ontslaan, maar Racing Point is misschien een goede keuze voor hem", denkt Horner. "Ik ken de contracten niet, maar misschien zijn er opties of clausules. Dat zijn onze zaken niet. "

Sebastian Vettel gooit de deur voor Racing Point alvast nog niet dicht. "Ik denk dat Racing Point een sterke indruk heeft gemaakt en ze staan er dit jaar zeker goed voor. Ik ken een deel van het team goed. Ze hebben dit jaar een goede auto om mee te spelen en daarop te bouwen."