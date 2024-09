Red Bull zegt dat 'niks werkt' op auto Verstappen, McLaren moet vleugel aanpassen

Lando Norris is bovenaan de tijdenlijst te vinden na eerste twee vrije trainingen, waarin McLaren en Ferrari zoals verwacht de dienst hebben uitgemaakt. Max Verstappen bezet slechts P15 na de vrijdag in Singapore, hetgeen Helmut Marko 'erg zorgwekkend' noemde in de paddock. Volgens de Oostenrijker werkte niks op de auto van de Limburger, die zelf van een compleet gebrek aan grip sprak. De Red Bull-topadviseur voegde toe dat de race pace vergelijkbaar was met die van Williams-coureur Franco Colapinto en dat het team 'drastische dingen' moet proberen om de situatie te verbeteren. Marije Dijkstra en Ronald Vording bespreken de vrijdagse trainingen en de reactie van Helmut Marko uitgebreid in een nieuwe F1-update. Daarin ook meer informatie over de 'taakstraf' die de FIA Verstappen heeft opgelegd, McLaren dat de achtervleugel uit Baku aan moet passen en de crash van George Russell.

