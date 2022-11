Red Bull wint vijfde Fastest Pitstop Award, McLaren sterk in Abu Dhabi

Sinds 2018 staat er in de Formule 1 geen maat op de pitcrew van Red Bull Racing, dat sindsdien iedere editie van de Fastest Pitstop Award heeft gewonnen. Ook de wissel naar velgen met een diameter van 18 inch heeft het team goed verteerd, want over het hele seizoen gezien heeft de Oostenrijkse renstal de beste pitstops afgeleverd. Met 536 punten heeft Red Bull de prijs voor het vijfde seizoen op rij gewonnen. De tweede positie in het klassement is voor McLaren met 427 punten, terwijl Ferrari en AlphaTauri met 257 en 248 punten weinig voor elkaar onder doen.

Daar waar Red Bull over het hele seizoen gezien dus ijzersterk was, kan dat over de GP van Abu Dhabi juist gezegd worden van McLaren. De renstal werkte op het Yas Marina Circuit de drie snelste pitstops van de dag af, waarbij het onderlinge tijdverschil bovendien te verwaarlozen was. De snelste bandenwissel werd in ronde 15 afgeleverd, want Lando Norris kon toen na 2,32 seconden zijn weg vervolgen. De pitstop van Daniel Ricciardo duurde slechts 0,01 seconde langer, terwijl Norris' tweede stop maar 0,03 seconde langer duurde. Die derde plek in het dagklassement moet McLaren overigens delen met Mercedes, dat eveneens 2,35 seconden nodig had voor de pitstop van Lewis Hamilton.

Vijf snelste pitstops F1 GP van Abu Dhabi 2022

Team Coureur Tijd Ronde 1 McLaren Lando Norris 2,32 seconden 15 2 McLaren Daniel Ricciardo 2,33 seconden 19 3 Mercedes Lewis Hamilton 2,35 seconden 18 4 McLaren Lando Norris 2,35 seconden 42 5 Alpine Fernando Alonso 2,41 seconden 19